Taxista atropelló a 11 personas en San Cristóbal entre las que hay cuatro niños: el conductor estaría borracho

La noche del sábado 8 de noviembre del 2025 estuvo marcada por la tragedia y el terror en el barrio La Sierra, en la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá, a causa de un taxista en aparente estado de embriaguez. El conductor se llevó por a 11 personas, entre ellos un bebé de 4 meses y tres niños de 7, 12 y 15 años.

El informe de las autoridades que acudieron al lugar da fe de que un hombre de 56 años, que manejaba un taxi de placas VDW 626 atropelló a un total de 11 personas. Quienes se encuentran luchando por su vida en centros asistenciales de la ciudad; es más de los cuatro niños heridos se ha reportado que dos se encuentran con trauma en abdomen y trauma craneoencefálico severo.

Sumado a esto, según información suministrada a Noticias RCN, dos de los menores habrían sufrido muerte cerebral a causa del impresionante impacto del taxi.

Cámaras de seguridad muestran cómo sucedió la tragedia

Gracias a las cámaras de seguridad del sector se pudo ver la magnitud del incidente en el que 11 personas resultaron gravemente heridas. Se logra ver como una familia de seis personas está cruzando la calle, con total normalidad, cuando de repente el taxi pasa a toda velocidad y se los lleva por delante.

No siendo suficiente, el vehículo impacta contra una vivienda, llevándose también por delante a más personas que estaban en la acera compartiendo en paz.

Un milagro en medio de la tragedia

Las cámaras de seguridad también dejan ver que un menor de edad que iba pasando la calle con su familia logra salvarse de milagro, ya que el taxi no lo alcanzó a impactar. Aunque su familia no corrió con la misma suerte, varias personas en redes sociales califican que el menor se haya salvado de esa forma como un verdadero milagro.

El taxista fue capturado en el lugar

Finalmente, las autoridades informaron que el sujeto fue capturado en flagrancia y en un aparente estado de embriaguez. Además, también aseguraron que fue puesto a disposición de las autoridades competentes con el fin de que responda por sus actos y por las heridas generadas a 11 personas.