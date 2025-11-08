Encuentran sin vida a bombero desaparecido tras ser arrastrado por el río Blanco buscando a niña desaparecida

Tras cinco días de intensa búsqueda, el Cuerpo de Bomberos Oficiales de Cundinamarca confirmó una trágica noticia que tiene en luto a la entidad: encontraron sin vida al bombero desaparecido en el río Blanco. Desde el 3 de noviembre inició la búsqueda de Carlos Andrés Rozo, quien en el momento de desaparecer se encontraba colaborando en las labores de búsqueda de Shairin Tovar Quintero, una menor de 11 años desaparecida.

El propio gobernador de Cundinamarca confirmó la noticia a través de su cuenta de X, en donde confirmó la muerte de Carlos Andrés Rozo, bombero de Cundinamarca. "Con profunda tristeza quiero informar que, tras intensas labores de búsqueda, fue hallado sin vida el bombero Carlos Andrés Rozo, del municipio de El Colegio“, informó Rey.

De igual forma, el gobernador también aseguró que Rozo "había desaparecido en el sector Puente Río Chiquito, vereda Cerinza en el municipio de Gutiérrez, mientras participaba en la búsqueda de la menor Shairin Tovar Quintero“.

El cuerpo fue encontrado en Peñalisa

Así mismo, Rey confirmó que el hallazgo del cuerpo se hizo en una zona de difícil acceso: “La Coordinación de Bomberos Cundinamarca nos informa que el cuerpo fue localizado en el sector Peñalisa, al cual la única manera de acceder para efectuar el rescate es por vía helicoportada. Adelantamos gestiones para poder contar con este mecanismo de rescate”.

Finalmente, el gobernador de Cundinamarca expresó sus condolencias a la familia de Carlos Andrés Rozo y a sus compañeros del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca.

Entre tanto, la búsqueda por la pequeña Shairin Tovar Quintero, de 11 años, sigue por parte de las autoridades con el fin de dar con su paradero en el departamento de Cundinamarca.