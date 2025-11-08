“El sujeto llegó con un perrito”: Gobernador pidió que Fiscalía investigue si es el mismo del video en el que aparece golpeando brutalmente

En la últimas horas, Antioquia y Colombia se conmocionaron al ver un video en el que aparecía un hombre golpeando fuertemente a un perrito, hasta el punto de que habría perdido la vida. Sin embargo, luego de que se ofreciera una recompensa de 50 millones de pesos, el sujeto finalmente se entregó ante las autoridades.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció y reveló que el sujeto se habría entregado a las autoridades y que había llegado con un guacal en el que transportaba a un perro.

Sujeto grabado golpeando a un perrito que dicen había muerto, se entregó y llegó con un perro

“Después de ofrecer una recompensa de 50 millones de pesos y de sentir la presión ciudadana, se presentó ante las autoridades el sujeto señalado de haber atacado con sevicia y crueldad a un perrito. De acuerdo con información, que él mismo les suministró a los Policías, los hechos se habrían presentado en Bolívar el pasado 3 de noviembre. El sujeto llegó con un perrito: es tarea de los veterinarios evaluar si se trata del mismo que aparece en las imágenes y es competencia de fiscaliacol y @PoliciaColombia esclarecer estos hechos", escribió el gobernador a través de sus redes sociales, en donde compartió las imágenes de la entrega.

Además, el mandatario de los antioqueños agregó que con la Ley Ángel, de auditoría de la senadora @andreanimalidad, “podría pagar una pena de hasta 6 años. La Gobernación de Antioquia dispuso de un equipo de veterinarios para que acompañe los procedimientos que emprenda la Policía Ambiental. El dolor e indignación de una sociedad, ante el maltrato de un animalito indefenso, habla de lo que hemos avanzado. Nos falta, pero esto es ejemplarizante. ¡Dios les pague por haber estado vigilantes!“.