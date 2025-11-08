María del Mar Pizarro se pronuncia tras la muerte de Jaime Esteban Moreno en Bogotá: “Ofrezco toda mi colaboración a las autoridades”

La​‍​‌‍​‍‌ representante María del Mar Pizarro emitió un comunicado tras la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un hecho que ha conmocionado a la ciudad de Bogotá y ha generado múltiples opiniones en redes sociales y medios de comunicación.

Lea también: Grave accidente de tránsito en Bogotá: una camioneta se salió de la vía y terminó contra un árbol

“Lamento profundamente la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo y acompaño a su familia y seres queridos en este difícil momento”, fue el comunicado de la congresista que además aseguró estar dispuesta a colaborar con las autoridades competentes en lo que sea necesario.

Aclaración sobre la sociedad registrada y relación con Before Club

Pizarro también se refirió a la difusión de versiones por parte de algunos medios que la vinculan con la discoteca Before Club, lugar que ha sido mencionado en el marco del caso. La congresista dijo que si bien tiene registrada una sociedad de la que es la única accionista, esa persona jurídica no tiene actividad ni relación alguna con el lugar donde opera la discoteca.

“Ser accionista de una sociedad es una actividad completamente lícita para cualquier congresista conforme a la Constitución y la ley. Mi sociedad no tiene contratos con la administración ni es propietaria de ningún establecimiento comercial, por lo tanto, no hay ningún interés particular en mi rol de legisladora”, sostuvo.

Compromiso con la verdad y llamado a la prudencia

En la parte final de su pronunciamiento, María del Mar Pizarro reafirmó su compromiso con la transparencia, la verdad y la justicia, reiterando que está dispuesta a colaborar plenamente con las autoridades para evitar confusiones o interpretaciones erróneas sobre su participación.

Y además, pidió a los medios de comunicación y a la ciudadanía que actúen con prudencia y respeto al dolor de la familia Moreno Jaramillo. “Evitemos la desinformación e instrumentalización de un hecho tragedia que requiere sensibilidad y responsabilidad institucional”, indicó.

Un llamado a debatir sobre seguridad y salud mental

Pizarro en su carta aprovechó para hacer un llamado a un debate nacional en torno a la seguridad en Bogotá y la salud mental de los jóvenes, destacando que la muerte de Moreno debe ser un punto de partida para que las autoridades trabajen en garantizar espacios seguros en la rumba capitalina.

“Miles de bogotanos quieren disfrutar de la ciudad de noche, pero lo quieren hacer de forma segura, y para esto necesitamos políticas públicas que lo hagan posible. La prevención de la violencia no es tarea de uno solo, pero si no hay una coordinación efectiva entre las instituciones involucradas, no habrá resultado”, enfatizó la congresista.

El fallecimiento de Moreno, ocurrido en circunstancias que aún son materia de investigación, ha despertado preocupación por el aumento de casos de violencia en entornos nocturnos y ha puesto sobre la mesa la necesidad de fortalecer la prevención y la atención a la salud mental juvenil.