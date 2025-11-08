Sellaron el bar Before Club en el que estuvo Jaime Esteban Moreno antes de ser brutalmente golpeado en Halloween

Sellaron Before Club, bar de María del Mar Pizarro y último lugar en el que estuvo estudiante de Los Andes

Este 8 de noviembre, se conoció que las autoridades en Bogotá ejecutaron un operativo en Chapinero, localidad de Barrios Unidos, en donde a través de una inspección en el bar Before Club terminó con su sellamiento. Cabe recordar que en este establecimiento fue donde se cruzó Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes, antes de ser golpeado brutalmente por dos hombres.

Según W Radio, el operativo encontraron irregularidades sanitarias por lo que la decisión fue proceder al sellamiento del establecimiento, que está envuelto en la polémica.

Bar Before Club de propiedad de la representante María del Mar Pizarro fue sellado

Según se conoció, desde hace meses el bar Before Club había estado en la mira de las autoridades, por presuntas irregularidades como el funcionamiento del lugar hasta horas que no están permitidas en la ley y por el exceso de ruido.

La dueña del bar Before Club es la representante María del Mar Pizarro, hermanda de la senadora María José Pizarro, quien en varias publicaciones del establecimiento aparece promocionando su trabajo en el Congreso de la República e invitando a celebrar diferentes eventos de su corriente política.

La emisora tuvo acceso a varios informes de las autoridades en los aparece el nombre de la congresista por incumplir con las normas. Un ejemplo que encontró dicho medio es sobre un evento que habrían convocado por Andrés Solano y Pizarro el pasado 20 de junio.

“Sobre las 12:24 de la madrugada y en presencia de Policía Nacional, Alcaldía Local de Barrios Unidos, Dirección para la Convivencia y Diálogo Social de la SDG, delegación de IVC de la SDG y una vez agotado el diálogo con Andrés Solano Bautista y la representante a la Cámara por Bogotá María del Mar Pizarro, quien también es una de las promotoras del evento, se confirma que la actividad no responde únicamente a los fines de movilización social manifestados por el organizador. En su lugar, corresponde a un evento con características innegables de espectáculo público de las artes escénicas que no cuenta con autorización emitida por la autoridad competente y, aún así, los organizadores hicieron caso omiso a la orden explícita de la administración local para no realizar el evento”, dice el documento.