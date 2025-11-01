Revelan cómo fue el asesinato del estudiante de la Universidad de Los Andes en fiesta de Halloween

Detalle de cerco policiaco donde colocan una cinta amarilla con la leyenda Precaución.

En la mañana del viernes 31 de octubre, las autoridades dieron a conocer que un joven estudiante de la Universidad de Los Andes, resultó muerto en medio de una riña en una fiesta de Halloween en Bogotá.

La Policía Metropolitana de Bogotá aseguró que los agresores y el asesino del joven, fueron capturados esa misma noche en la que se presentaron los hechos.

El Tiempo pudo acceder al informe policial y estableció que el nombre de la víctima era Jaime Esteban Moreno Jaramillo, asegurando que cuando fue encontrado, estaba acompañado.

“A su lado se encontró un ciudadano que manifestó ser amigo de la persona lesionada. Estaba en alto grado de exaltación y atemorizado y dijo llamarse Juan David Cárdenas Ortiz”, dice el escrito de acuerdo el medio mencionado anteriormente.

En ese momento, esta persona que cargaba de Esteban Moreno, le dijo a los uniformados que los agresores eran dos mujeres y un hombre. Los hechos ocurrieron en la calle 64 con carrera 15.

Los uniformados describieron que Jaime Esteban Moreno presentaba hematomas en su rostro, por lo que fue llevado al Cami de Chapinero. Los agresores los capturaron cuadras más adelante.

De acuerdo con El Tiempo, los presuntos asesinos del joven se llaman Juan Carlos Suárez Ortiz, Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres. En un principio fueron detenidos por lesiones personales, sin embargo el curso de los delitos cambió debido al fallecimiento del estudiante.

El caso ha llamado la atención ya que tiene similitudes con el caso Colmenares ocurrido hace 15 años. Incluso uno de los involucrados estaba disfrazado de diablo.

Todo parece indicar que el joven fallecido, fue intervenido múltiples veces quirúrgicamente en su cráneo, debido a la gravedad de las heridas. Lamentablemente Esteban Moreno no resistió y murió.