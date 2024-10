“No fue un accidente, como lo quisieron vender”: padre de Luis Andrés Colmenares

Este jueves 31 de octubre se cumplirán 14 años de la muerte de Luis Andrés Colmenares, quien fue el protagonista de uno de los casos judiciales más mediáticos de Colombia durante su historia reciente.

Su cuerpo apareció en el Parque El Virrey de Bogotá después de asistir a una fiesta junto a varios compañeros de la Universidad de Los Andes, donde se encontraba estudiando en el momento de su fallecimiento. Entre las personas que lo acompañaron estuvieron Laura Moreno y Jessy Quintero, quienes más tarde fueron vinculadas a un proceso judicial por estos hechos y en mayo de 2021 recibieron una absolución.

Pero la familia Colmenares consideró que la decisión de la justicia colombiana no se compadecía con lo ocurrido, además de que desde hace años vienen sosteniendo que no se han tenido en cuenta múltiples pruebas que podrían darle un giro al caso. Por esa razón instauraron una demanda de casación ante la Corte Suprema de Justicia contra la decisión de absolución de Quintero y Moreno.

En agosto, además, se llevó a cabo una audiencia en la cual la Fiscalía y la familia Colmenares pudieron dar nuevos detalles del caso. En el caso de la Fiscalía, esa entidad le pidió a la Corte Suprema de Justicia que considerara la muerte de Luis Andrés Colmenares como un homicidio.

A pocos días del aniversario de la muerte de su hijo, PUBLIMETRO habló con Luis Alonso Colmenares, el padre de Luis Andrés, quien contó cómo ha soportado la ausencia de su hijo y qué sigue en el caso.

¿Cómo vive usted cada aniversario de la muerte de Luis Andrés?

Yo lo he dicho públicamente: le he pedido a Dios que ojalá le quitara octubre al calendario, porque no deja de ser una tortura y no puede ser distinto. Es un mes difícil no solo para mí, sino para toda mi familia. Para Jorge, para la mamá, para todos. A todos nos afectó el crimen de Luis. Es una ansiedad para que el mes se termine rápido, porque mira tú, ¿por qué tenía que ser el último día de octubre? Entonces le toca a uno transitar todo el mes completo. Toca hasta el 31. No quiero que ni siquiera lo imagines, pero es una tortura.

Usted ha dicho en múltiples espacios que Laura Moreno y Jessy Quintero no fueron las causantes directas de la muerte de Luis Andrés, sino que fueron responsables por omisión. ¿En qué basa esta hipótesis?

Yo parto de lo siguiente: ellas no tenían ni la condición ni la capacidad para haberle causado la muerte a Luis. Eran sus compañeras. Jessy incluso era una persona muy especial para Luis y tengo entendido que él también era muy especial en términos de amistad para Jessy. Con Laura tenían una relación que estaban iniciando. A mi juicio, como que no hay elementos que me llevan a concluir que ellas son las causantes del crimen. Lo que sí tengo, de acuerdo con todo lo que se conoce, son elementos para concluir que ellas sí saben quién mató a Luis.

Y es sencillo concluirlo porque está demostrado en todos los procesos que efectivamente Luis salió con ellas de allá de la discoteca. Él salió con ellas dos. Luego, ellas tienen que saber cuál fue todo el movimiento que Luis tuvo hasta que finalmente le causan la muerte. Ellas tuvieron que haberse dado cuenta. Ellas no lo mataron, pero ellas sí saben quién mató a Luis.

Usted también ha mencionado que hay unas pruebas que no tuvo en cuenta la justicia para dar la sentencia de absolución en favor de Laura Moreno y Jessy Quintero. ¿Cuáles son?

A mí me parece que los jueces no valoraron varias (pruebas) que se aportaron. Y también (hubo un) trabajo deficiente de la Fiscalía por obtener otras pruebas que hubieran sido necesarias para demostrar el crimen.

Me refiero a la primera: las interceptaciones telefónicas que fueron legalmente obtenidas, validadas por jueces de control de garantías. ‘Yo vi las cosas, yo soy más testigo que Jessy’, eso lo dice Laura en una interceptación. ¿Testigo de qué si hay un crimen?

O cuando les dice Carlos Cárdenas a ellas también el día que las capturan. ‘Yo mejor no me acerco por allá, porque de pronto te hundo más’. ¿De qué más la va a hundir?, si hay un crimen. Y así, muchas interceptaciones que se obtuvieron ilegalmente. Las que le hacen a una abogada que al principio tuvo Carlos Cárdenas, ella hablando y diciendo: ‘yo esa mierda la arreglo mañana’. ¿Cómo así? A ella finalmente terminan beneficiándola porque supuestamente no se puede interceptar al abogado. A ella no la interceptaron, interceptaron a la mamá. Pero bueno, la Fiscalía eso no lo supo tampoco explicar y decírselo al juez.

Hubo otras (pruebas) que ni siquiera se practicaron. ¿Por qué la Fiscalía no investigó la pérdida de las ropas de Luis? ¿Por qué no hizo nada allí para establecer responsabilidades. ¿Por qué no las devolvieron? ¿Qué pasó con las ropas de Luis? ¿Por qué eso no lo investigó la Fiscalía? ¿Por qué la Fiscalía no llama a rendir declaración a todos los compañeros de Luis que estuvieron esa noche en la fiesta, por ejemplo. Porque también tengo que decirte. Yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que todos los compañeros de Luis de esa noche saben lo que le pasó a Luis. ¿Y por qué entonces no los llamaron a que declararan a todos?

Este año la Corte Suprema de Justicia admitió una demanda contra la sentencia que absolvió a Laura Moreno y Jessy Quintero. ¿Cómo recibieron ustedes esa noticia?

Lo que nos ha explicado a nosotros el doctor Jaime Lombana es que si bien es un recurso y un derecho que todos tenemos, no es frecuente que la Corte lo admita. Tiene que ser que se trate de una situación en la cual no se hayan tenido en cuenta elementos en el momento de la decisión o de las decisiones anteriores. O la Corte va a valorar eventualmente situaciones que no fueron valoradas como correspondía.

Eso, por supuesto, nos da a nosotros un aliciente, un poco de tranquilidad y esperanzas de que por lo menos en esta ocasión hay oportunidad para que la Corte decante conforme corresponde todo el acervo probatorio que allí hay. Y que resuelva como debió haberse resuelto en las instancias anteriores.

En agosto la Fiscalía le pidió a la Corte Suprema de Justicia tipificar la muerte de Luis Andrés como un homicidio. ¿Qué elementos considera que usaron para hacer esta petición?

Eso es un trabajo de ellos. A nosotros nunca nos lo explicaron. Pero allí no es la primera vez que se dice que hubo un homicidio, porque ya el Tribunal Superior de Bogotá lo había dicho en el caso de Carlos Cárdenas. Es decir, el Tribunal no lo responsabiliza porque no tiene las pruebas suficientes para responsabilizarlo, pero al mismo tiempo dice que de lo que no tiene dudas es de que en la muerte de Luis hubo un homicidio. Ya lo había dicho.

Aquí lo que a mí me extraña es que en la sustentación de la casación la Fiscalía no hubiera llamado a la fiscal que participó en el juicio. Llamaron a alguien que ni siquiera conoció el proceso.

Nosotros no quedamos satisfechos con esa intervención absurda de la Fiscalía en esa sustentación. Me parece que falta a la coherencia. ¿Cómo después de que ha venido tantos años estableciendo la responsabilidad de un crimen va a decir que sí hubo un homicidio, pero que además estas dos muchachas no tienen nada que ver? Si todo lo que demostró la Fiscalía en el juicio es que sí tenían que ver en términos de responsabilidad, de complicidad. Un planteamiento absurdo.

¿Cuáles serán los siguientes pasos en el caso de Luis Andrés?

Cuando nosotros asistimos a esta audiencia a sustentar la casación y vi todo el procedimiento, a mi me pareció inocuo. Eso no conduce a nada, escuchar ahí que digan lo que todo el mundo escuchó durante el juicio. Pero está reglamentado el procedimiento y es lo que debe llevar a cabo la Corte. ¿Qué sigue ahora? Que el despacho del ponente, del doctor Solórzano que está a cargo de la casación, entre a estudiar todo lo que se aportó durante el desarrollo del proceso y del juicio. Con base en eso analizará lo que considere. Yo espero que las cosas las valoren objetivamente, porque si así lo son, tendrán que llegar a la conclusión a la que debió haberse llegado tanto en el juzgado como en el tribunal. Porque cuando se interpuso el recurso (de apelación) ante el tribunal, la decisión del tribunal fue peor, porque lo que dijo es que no había pruebas para concluir que había un accidente. Y tampoco había pruebas para concluir que había un homicidio. Pero hay un muerto que no murió de muerte natural ni tampoco fue un accidente como lo quisieron vender.

Tanto el trabajo que hizo Medicina Legal como el que hizo el forense, que hizo la exhumación, en ambos informes dice que es una muerte violenta. Es más, en la exhumación del cadáver lo que se demostró es que Medicina Legal no mencionó una cantidad de situaciones que tenía el cadáver de Luis.

¿Les han dicho cuánto tiempo podría tardar la decisión de la Corte Suprema de Justicia?

Lo que nos dice el doctor Lombana, de acuerdo con su experiencia, es que la Corte ahí puede gastar un año o un año y medio, porque es un proceso muy voluminoso en términos de pruebas, porque las aportó la Fiscalía y las aportamos nosotros. La defensa no aportó ninguna prueba. El trabajo de la defensa consistió en desprestigiar las pruebas que nosotros aportamos, porque ellos no aportaron ninguna que materialmente demostrara que eran inocentes o que hubo un accidente.