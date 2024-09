Confesión del papá de Luis Andrés Colmenares dejó frío a más de uno

La muerte de Luis Andrés Colmenares en poco más de un mes cumple 14 años años de haber sucedido, cuando el 31 de octubre de 2010 salió a una fiesta de disfraces con sus amigos de la universidad y de manera, aun inexplicable, apareció sin vida en el caño El Virrey de Bogotá. Su familia se concentró en buscar la verdad de los hechos, pero hasta la fecha consideran que están sin respuestas. Con los años, en medio del dolor y la frustración por lo que le pasó a su hijo mayor, los padres, Oneida y Luis Alonso, se divorciaron.

El caso se encuentra actualmente en casación ante la Corte Suprema de Justicia y la familia Colmenares mantiene una firme postura sobre la muerte de Luis Andrés, afirmando que no se trató de un simple accidente, como inicialmente se dictó, sino de un homicidio. Jorge Colmenares, el hermano menor, reiteró en una entrevista con Semana que, aunque Laura Moreno y Jessy Quintero no son responsables directas del asesinato, pero son las últimas personas que estuvieron con su hermano y poseen información crucial sobre lo que pasó esa noche.

Confesión del padre de Luis Andrés Colmenares

Luis Alonso Colmenares, el padre de Luis Andrés, ha sido uno de los abanderados en el caso de su hijo exigiendo justicia, pero continuó con su vida después del divorcio y según confesó en una entrevista con Semana, ahora tiene a una nueva persona en su vida.

“Luis ya tiene 14 años de fallecido y yo tengo un hijo de 1 año, cumplió 1 año el 11 de agosto, se llama Jorge Camilo. Se dieron las circunstancias, la persona me dijo que estaba embarazada. Yo soy provida, hacer lo que haya que hacer para enfrentar la situación, pero atentar contra es niño, no lo iba a hacer. No cabe en mi cabeza y no será posible nunca”, confesó Luis Alonso en la entrevista.

Según lo que reveló Luis Alonso no tiene una relación con Oneida y que vive solo desde hace 7 años, pero que su hijo Jorge sabe de la existencia de su hermanito, pero que lo admitió.