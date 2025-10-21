El presidente Petro y su familia podrían entrar a la Lista Clinton: congresista estadounidense dio detalles al respecto

El senador republicano Berni Moreno, reconocido opositor del presidente Gustavo Petro, aseguró en una entrevista con FOX News que desde Estados Unidos se estarían preparando medidas de sanción directa contra el mandatario colombiano, incluyendo su posible inclusión en la Lista Clinton, un mecanismo que bloquea activos y restringe transacciones a personas o entidades vinculadas con actividades de narcotráfico.

Estados Unidos evalúa sanciones individuales contra Petro

Según Moreno, las autoridades estadounidenses cuentan con información suficiente para considerar que el presidente Petro podría responder por una supuesta permisividad frente a la expansión del narcotráfico en la región. “Hay elementos sólidos que podrían justificar su inclusión en la Lista Clinton, para que las sanciones recaigan sobre él y no sobre Colombia”, afirmó el legislador desde Washington.

De concretarse esta medida, el jefe de Estado colombiano enfrentaría restricciones financieras internacionales, congelación de activos en territorio estadounidense y la imposibilidad de realizar transacciones con bancos y empresas radicadas en ese país.

Familias y empresas del entorno presidencial también serían investigadas

Moreno agregó que, además del mandatario, familiares y empresas relacionadas con la administración Petro podrían ser incluidas en el mismo listado. El senador señaló que estas acciones se enmarcarían en una estrategia de presión diplomática para exigir resultados concretos en la lucha contra el narcotráfico y la erradicación de cultivos ilícitos.

El legislador afirmó que la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro “no ven avances reales en la cooperación bilateral” y que Washington analiza incluso sanciones arancelarias si Colombia no implementa un plan eficaz contra el narcotráfico.

Petro responde desde Colombia

Hasta el momento, el Gobierno colombiano no ha emitido un pronunciamiento oficial frente a las declaraciones del senador Moreno. Sin embargo, durante la tarde del 20 de octubre, el presidente Petro afirmó que la política regional debe tener como propósito “cambiar a Trump”, en aparente alusión al clima político estadounidense y al regreso del exmandatario a la escena internacional.

El mandatario ha defendido en distintas ocasiones que su gobierno mantiene una posición firme frente a los cultivos ilícitos, enfatizando que Colombia ha sido uno de los países que más esfuerzos ha realizado para reducir el impacto del narcotráfico en América Latina.

Mientras tanto, la expectativa crece en torno a si Estados Unidos avanzará o no en sanciones personales contra el presidente colombiano, un hecho sin precedentes que podría tensar aún más las relaciones diplomáticas entre Bogotá y Washington.

¿Qué es la Lista Clinton?

La Lista Clinton es un mecanismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que identifica a personas y organizaciones vinculadas con el narcotráfico o lavado de dinero. Quienes aparecen en esta lista enfrentan sanciones financieras, congelación de activos y restricciones comerciales, afectando su capacidad para realizar transacciones internacionales o negocios con empresas estadounidenses.

Creada en 1995 bajo el mandato de Bill Clinton, la lista busca cortar los flujos económicos de redes criminales en América Latina. Su inclusión representa una fuerte sanción diplomática y económica, pues también limita el acceso a sistemas bancarios globales y genera repercusiones políticas para los gobiernos o figuras públicas señaladas por vínculos con el narcotráfico.