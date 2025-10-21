“Se equivocan los que creen que Uribe va para la cárcel ¡Va para el Congreso!”: Paloma Valencia

Tras conocerse la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolver al expresidente Álvaro Uribe Vélez del delito de soborno en actuación penal, cientos de reacciones se han hecho a favor y en contra, siendo las de la extrema derecha de celebración. Figuras como Paloma Valencia han celebrado la nueva decisión, pero la senadora y precandidata fue más allá y se burló de quienes querían ver a Uribe en la cárcel.

PUBLICIDAD

Lea también: Declaraciones del ‘Pollo’ Carvajal salpican a Gustavo Petro en investigación por financiamiento chavista

En sus redes sociales la precandidata presidencial del Centro Democrático se burló de las personas que esperaban se ratificara la condena en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez e inclusive se atrevió a vaticinar cuál será el futuro del exmandatario en el país.

"Se equivocan los que están pensando que el presidente Uribe va para la cárcel, va para el Congreso. Con el voto masivo de todos los uribistas y le quiero pedir a mis uribistas que hoy más que nunca se den cuenta que necesitamos no solamente el voto de ustedes, sino que consigan una persona que no ha votado por las listas del Centro Democrático“, aseguró Valencia.

El presidente Petro pidió a la sociedad salir a las calles

Ante esto, el mandatario volvió a llamar a movilizaciones masivas en las calles de Bogotá, según dice, con el fin de que inicie la recolección de firmas para la constituyente que lleva buscando desde que asumió como presidente de la república. “Los espero en la plaza de Bolívar de Bogotá este viernes para comenzar la recolección de las firmas del poder constituyente”.

Con esto, se espera una nueva jornada de manifestaciones a favor del presidente Petro y de sus intenciones de realizar una constituyente. La cita, según dio a entender, será el viernes 24 de octubre en la Plaza de Bolívar de Bogotá.