Trump arremete contra Petro y líderes de América Latina responden con firmeza en respaldo del mandatario colombiano

La reciente embestida verbal del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el mandatario colombiano Gustavo Petro, ha generado una contundente reacción en América Latina. A través de mensajes, comunicados y declaraciones públicas, diversas voces del continente han salido en defensa del jefe de Estado colombiano, rechazando lo que consideran una ofensiva política con profundas implicaciones geopolíticas.

PUBLICIDAD

El exmandatario estadounidense acusó a Petro de ser un “líder del narcotráfico” y amenazó con imponer nuevos aranceles a Colombia, además de anunciar la suspensión de ayudas económicas que históricamente su país ha otorgado. Las acusaciones surgieron luego de que Petro criticara acciones militares de Estados Unidos en el Caribe, las cuales calificó como asesinatos encubiertos bajo la lucha contra el narcotráfico.

Respuestas desde América Latina

En un contexto marcado por la creciente tensión entre ambos países, líderes latinoamericanos han alzado la voz para respaldar a Petro. Desde Bolivia, Evo Morales expresó:“Enviamos toda nuestra solidaridad al hermano presidente Gustavo Petro ante los ataques y amenazas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump”, escribió en su cuenta oficial en X. Morales agregó: “Gustavo Petro es una de las voces dignas que busca la paz. Las amenazas contra nuestra hermana Colombia son amenazas contra toda la Patria Grande”.

Rafael Correa, expresidente de Ecuador, también reaccionó con fuerza a través de redes sociales. “¡Que el hombre más poderoso del planeta sea un payaso irresponsable, debería preocupar a toda la humanidad. ¡Fuerza, presidente Petro! ¡Fuerza Colombia! ¡Fuerza Latinoamérica!”, expresó.En otro mensaje, comentó sarcásticamente sobre la amenaza de Trump de “cerrar los campos de drogas en Colombia”: “Ojalá cierre asimismo las narices de sus compatriotas”.

Organizaciones sociales rechazan injerencia

No solo exgobernantes se han pronunciado. La organización Celac Social Colombia difundió un comunicado en el que manifiesta su “firme respaldo” al presidente Petro y rechaza las declaraciones de Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, calificándolas como “una ofensa directa a la soberanía de Colombia y una grave falta de respeto a las normas del derecho internacional”.

El documento también enmarca estos señalamientos en una historia más amplia de intervenciones estadounidenses en la región, citando desde la separación de Panamá en 1903 hasta el Plan Cóndor y el bloqueo económico a Cuba.“Con el pretexto de la mal llamada estrategia contra el narcotráfico, el pueblo colombiano ha sido objeto de una campaña de persecución, señalamiento y estigmatización”, subrayó la organización.

Celac Social Colombia también reconoció los esfuerzos recientes del gobierno colombiano en la lucha contra el narcotráfico, destacando la incautación de más de 2.512 toneladas de marihuana y cocaína entre agosto de 2022 y octubre de 2025, una cifra sin precedentes en el país.

Llamado a la unidad regional

La organización hizo un llamado a los países de América Latina y el Caribe a cerrar filas en defensa de Colombia y de su actual mandatario, señalando que la soberanía y el respeto mutuo deben ser principios innegociables en las relaciones internacionales. La reacción colectiva refuerza la idea de una región cada vez más dispuesta a pronunciarse frente a acciones percibidas como injerencias o ataques externos.