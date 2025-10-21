Murió reconocida creadora de contenido tras dar a luz a su primer hijo

La comunidad digital y el mundo del bienestar están de luto tras conocerse la muerte de la influencer australiana Stacey Hatfield, quien falleció a los 30 años debido a una complicación médica inesperada ocurrida poco después de dar a luz a su primer hijo, Axel. Su esposo, Nathan Warnecke, confirmó la trágica noticia a través de las redes sociales del proyecto Natural Spoonfuls, plataforma con la que Hatfield inspiraba a miles de seguidores en temas de nutrición consciente y estilo de vida saludable.

Una complicación imprevista que terminó en tragedia

Según el comunicado compartido por Warnecke, Hatfield había tenido un parto exitoso en casa el 29 de septiembre de 2025, pero poco después sufrió una complicación extremadamente rara que le costó la vida mientras era trasladada al hospital.

“Stace falleció tras dar a luz con éxito a nuestro primogénito. Trágicamente, poco después surgió una complicación imprevista y falleció tras ser trasladada al hospital”, expresó su esposo en un mensaje que conmovió a miles de seguidores.

El caso de Hatfield recuerda otras tragedias similares ocurridas en los últimos meses dentro del mundo de las redes sociales, como el fallecimiento de la influencer alemana Tatjana Klinger, de 23 años, quien también perdió la vida durante el parto de su primer hijo en 2024.

Stacey Hatfield: una vida dedicada al bienestar y la inspiración

Stacey Hatfield se había convertido en una de las voces más reconocidas del bienestar en Australia. Desde Natural Spoonfuls, compartía recetas saludables, consejos de equilibrio emocional y hábitos de vida libre de toxinas. Su enfoque estaba basado en el respeto por el cuerpo y la conexión con la naturaleza, valores que la llevaron a construir una comunidad global de seguidores.

Su estilo cercano, empático y natural la posicionó como una referente dentro del movimiento de alimentación consciente y vida saludable, inspirando a miles de personas a adoptar rutinas más sostenibles y equilibradas.

El mensaje de despedida del esposo de Stacey Hatfield

En su emotivo mensaje de despedida, Nathan Warnecke recordó los nueve años de vida que compartió junto a Stacey, y describió su amor como “el regalo más grande de su vida”.

“Con gran pesar les comparto el fallecimiento inesperado de mi hermosa esposa, alma gemela y mejor amiga. El día más feliz de mi vida fue casarme con ella en una playa de arena blanca en las Maldivas”, escribió.

También expresó que ser madre fue el mayor sueño de Stacey, un deseo que logró cumplir antes de su partida:

“Sostuvo a Axel cuando nació, lo amamantó, vio que era un niño y lo amó profundamente. Lo amaba muchísimo y todavía lo sigue amando”.



