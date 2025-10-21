El presidente Petro convocó a marchas tras la absolución al expresidente Álvaro Uribe: “Los espero en la plaza de Bolívar de Bogotá”

El presidente Gustavo Petro reaccionó contundentemente ante la absolución al expresidente Álvaro Uribe Vélez del delito de soborno en actuación penalB. El Tribunal Superior de Bogotá determinó que no existían pruebas suficientes que demostraran su participación directa en la presunta manipulación de testigos dentro del proceso judicial que se sigue en su contra desde hace más de una década.

El mandatario fue bastante fuerte en contra del tribunal y los señaló de contradecir a la Corte Suprema de Justicia: “el Tribunal Superior de Bogotá repite la historia, contradicen a la corte Suprema de justicia, y afirma que la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad”.

El mandatario aseguró que esa decisión es la muestra y la prueba de como se “tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia”.

El presidente Petro pidió a la sociedad salir a las calles

Ante esto, el mandatario volvió a llamar a movilizaciones masivas en las calles de Bogotá, según dice, con el fin de que inicie la recolección de firmas para la constituyente que lleva buscando desde que asumió como presidente de la república. “Los espero en la plaza de Bolívar de Bogotá este viernes para comenzar la recolección de las firmas del poder constituyente”.

Con esto, se espera una nueva jornada de manifestaciones a favor del presidente Petro y de sus intenciones de realizar una constituyente. La cita, según dio a entender, será el viernes 24 de octubre en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

Petro no ‘suelta’ a Trump y ahora asegura que es aliado de Uribe

Sumado a esto, el presidente Gustavo Petro también volvió a meter a Donald Trump en los problemas de Colombia y aseguró que el mandatario de Estados Unidos está aliado con el expresidente Uribe. Petro aseguró que buscan “la sanción al presidente (Petro) que denunció en su vida, las alianzas entre el poder político colombiano y el narcotráfico paramilitar en Colombia”.