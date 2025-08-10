“Miserable...pagarás por todo”: Abelardo de la Espriella le responde a Petro por trino a Miguel Uribe

El abogado Abelardo de la Espriella publicó un contundente trino en su cuenta de X (antes Twitter) en el que responsabilizó directamente al presidente Gustavo Petro por el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. Con un lenguaje fuerte y directo, De la Espriella culpó a Petro de incitar el ataque.

“Miserable… tú lo señalaste, tú lo perfilaste, tú lo descuidaste, tú lo calumniaste… otro disparó… y ahora tú lo vilipendias”, escribió el abogado. Además, le advirtió que enfrentará las consecuencias de sus acciones, agregando: “Pagarás por todo, no habrá más impunidad para ti”. La publicación generó una oleada de reacciones que avivaron aún más el debate político en torno a este trágico suceso.

La respuesta de Gustavo Petro: “No debe ser manipulado por nadie”

Por su parte, el presidente Gustavo Petro respondió a la polémica con un mensaje que intentó desviar el foco de las acusaciones hacia un tema fundamental: el respeto por la víctima. El mandatario calificó a Miguel Uribe Turbay como un “ser humano vivo” y subrayó que “en su estado, no debe ser manipulado por nadie”.

Petro concluyó su mensaje con una reflexión sobre el principio de la dignidad humana, sugiriendo que la situación no debe ser utilizada para fines políticos. La respuesta del presidente, sin embargo, no detuvo la avalancha de críticas y comentarios en las redes sociales, que reflejan la profunda polarización que vive el país.

El contexto de un debate que se aviva en redes sociales

El enfrentamiento verbal en redes sociales entre estas dos figuras políticas resalta la tensión que existe en el país. El atentado contra Uribe Turbay, quien se recupera de sus heridas, ha trascendido la esfera de la seguridad para convertirse en un campo de batalla político, donde las acusaciones, las defensas y los mensajes de solidaridad se cruzan constantemente, exacerbando aún más los ánimos en la opinión pública.