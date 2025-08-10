Así fue el último adiós del periodista Eugenio Baena, padre de la medallista Chechi en Cartagena

En la mañana del pasado viernes 8 de agosto se confirmó el fallecimiento del reconocido periodista deportivo Eugenio Baena Calvo a los 72 años, una de las voces más emblemáticas y representativas del periodismo en la región Caribe. La noticia causó profunda tristeza entre colegas, amigos y todo aquellos que lo recuerdan como un apasionado narrador y analista del deporte.

El periodista se encontraba hospitalizado en la clínica Neurodinamia de Cartagena, donde permanecía bajo observación médica. Sin embargo, un paro cardiorrespiratorio puso fin a su vida, dejando un vacío en el periodismo deportivo local y nacional.

Su carrera sumó casi cinco décadas en las que se destacó como voz, escritor y presentador, siendo conocido por su amplio conocimiento en disciplinas como el béisbol, el boxeo y el fútbol. Trabajó en varias emisoras, incluyendo Caracol Radio, se tituló como abogado y se desempeñó como Secretario de Deportes de Cartagena, donde jugó un papel fundamental en la realización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2006.

El último adiós al gran Eugenio Baena

Tras conocerse la noticia, periodistas, deportistas y entidades deportivas expresaron sus condolencias a la familia y destacaron el aporte invaluable de Baena Calvo al desarrollo y la difusión del deporte en Colombia. En redes sociales, mensajes de admiración y gratitud se multiplicaron, reconociendo su entrega y pasión por la profesión.

El último adiós a Eugenio Baena se realizó el sábado 9 de agosto a las 3:30 de la tarde en Jardines de Cartagena, tras una misa en la iglesia de La Ermita. En fotografías compartidas por el diario El Universal, la ciudad, los colegas y su audiencia lo despidieron con gratitud, honrando una vida dedicada a su inquebrantable pasión por el periodismo y el deporte.

En las diferentes imágenes se ve a Chechi Baena al lado del ataúd de su padre, que tenía sobre él la bandera de Cartagena.