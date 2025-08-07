Abelardo de la Espriella reveló que tiene la bendición de Uribe: “Somos hijos de su ideología”

El pasado viernes 1 de agosto quedó marcado en la historia de Colombia como el día en el que por primera vez un expresidente del país fue condenado por la justicia ordinaria a prisión. Álvaro Uribe Vélez deberá cumplir una condena de 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Ante esto los fieles seguidores de la figura política salieron a marchar en apoyo este 7 de agosto, jueves festivo. Por lo que en un video difundido en sus redes sociales, el expresidente Álvaro Uribe agradeció el respaldo ciudadano expresado en las marchas multitudinarias.

En su mensaje, Uribe abogó por una nueva etapa política; una“gobierno de transición”que sirva para construir estabilidad democrática, erradicar cualquier intento de legalización de drogas, y poner en el centro la educación, la cultura y el deporte.

El respaldo de La Espriella hacia Álvaro Uribe Velez

Uno de los que reaccionó con más fuerza y más rápido el día de la sentencia fue el abogado y precandidato presidencial Abelardo De La Espriella, quien no solo tildó el juicio de montaje, sino que también pidió que los colombianos salieran a las calles para defender la inocencia del expresidente Uribe.

“Hoy ocurrió lo que sabíamos que iba a pasar. La izquierda radical, enquistada en la institucionalidad, quiere destruir al mayor símbolo político de nuestra democracia: Álvaro Uribe Vélez”, aseguró De La Espriella.

Esa no era la primera vez que señalaba a Uribe como el mayor símbolo político, de hecho el abogado y ahora precandidato, estuvo en el podcast de Cristian Verbal. En el primer adelanto las palabras de la Espriella son contundentes: “Es que Uribe es un símbolo y eso es lo que no le perdonan (...) en un país que no tiene símbolos, la simbología de Uribe es mortal para la izquierda. Uribe le rompió el espinazo a las FARC porque combatió el narcotráfico y el terrorismo”.

En la siguiente parte, el entrevistador le preguntó si estaba buscando la bendición de Uribe a lo que él respondió: “¿quién dijo que de alguna manera no la tengo?, porque todos al final somos hijos de la ideología y su legado (...) yo tengo la mano firme pero no tengo el corazón tan grande como él."