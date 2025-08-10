Tras nueva crisis de salud, esposa de Miguel Uribe convoca a Colombia a un rosario por la paz y su sanación

La petición de María Claudia Tarazona se dio a conocer luego de un desalentador parte médico emitido por la Fundación Santa Fe de Bogotá, que confirmó una nueva crisis de salud para el senador Uribe. Según el comunicado de la clínica, en las últimas 48 horas el congresista presentó un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central, una complicación que lo llevó nuevamente a una condición crítica.

Esta situación de emergencia obligó al equipo médico a realizar procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia para estabilizarlo. Como resultado, Uribe Turbay ha tenido que ser sometido nuevamente a sedación profunda y bloqueo neuromuscular, mientras se mantiene bajo un monitoreo permanente.

La petición de fe y esperanza de María Claudia Tarazona

A través de su cuenta de Instagram, Tarazona hizo un llamado directo a los colombianos: “Quiero convocar a todos los colombianos para unirnos a través de la oración y pedir por la unión y la paz de Colombia”.

La esposa del senador explicó que el propósito de esta iniciativa es honrar la lucha de su esposo. “Para Miguel, su propósito y causa de vida es un país en paz y hoy él nos necesita unidos para honrar su lucha y para pedir por su completa sanación”, escribió. La cita espiritual, que se transmitirá en vivo por sus redes sociales, está programada para este lunes 11 a las 7:30 p. m.

Una recuperación compleja marcada por avances y recaídas

Desde el atentado, el proceso de recuperación del senador ha sido una batalla constante. A pesar de los esfuerzos médicos y el apoyo de su familia, su estado ha estado marcado por avances y recaídas. El equipo médico de la Fundación Santa Fe continuará evaluando su evolución, mientras el país se une en un acto de fe y esperanza por su pronta sanación.