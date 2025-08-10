VIDEO: “Me han pegado mis hijos”, el grito de un padre de 65 años antes de morir tras brutal golpiza

El pasado 19 de julio, Felipe Hernández, un comerciante de 65 años, fue asesinado a golpes por dos de sus cuatro hijos en el interior de su tienda de ropa. El video de seguridad del local, ubicado en Murcia, muestra cómo los agresores, un hombre de 35 años y una mujer de 31, irrumpieron en el negocio y se dirigieron directamente hacia su padre.

PUBLICIDAD

Más noticias: Uribe arremete contra el Gobierno por la frontera con Perú: “Es un hermano que ayuda a combatir el terrorismo”

Las imágenes, que circulan en medios locales, capturan el momento exacto en que los hijos tiran violentamente a Felipe al suelo, donde lo agreden con patadas y empujones. Tras la golpiza, los hijos abandonaron el local, dejando al hombre herido y con el rostro ensangrentado. Con las pocas fuerzas que le quedaban, el comerciante logró levantarse y, al salir a la calle, se desplomó en medio de la carretera tras gritar: “Me han pegado mis hijos”.

Doce denuncias de violencia familiar ignoradas

El hermano de la víctima, José Hernández, reveló a las autoridades y a la prensa que el comerciante ya había denunciado en al menos 12 ocasiones el maltrato y acoso que recibía de sus hijos. Según José, las denuncias incluían amenazas de muerte y ataques en su lugar de trabajo, donde los hijos habrían llegado a decirle: “No vamos a parar hasta que te pase algo”.

Lea también: Distrito se pronuncia por el video del perro persiguiendo en el páramo de Sumapaz a patos silvestres

Aunque los hijos de Felipe argumentaban que su padre no contribuía económicamente con la familia, los allegados a la víctima desmintieron esta versión. Según sus hermanos, Felipe había cedido gran parte de su patrimonio, incluyendo una sociedad de 12 inmuebles, tras su separación. El conflicto familiar se habría agravado cuando el comerciante inició una nueva relación, lo que sus hijos no aceptaron. “Desde que lo veían feliz, le deseaban la muerte”, sentenció José.

El clamor de justicia y la exigencia de respuestas

Las autoridades continúan investigando el caso, mientras la comunidad y la familia de la víctima exigen justicia. El crimen de Felipe Hernández no solo es un acto de violencia familiar, sino un doloroso ejemplo de un historial de maltrato ignorado que, finalmente, culminó en una tragedia. La indignación crece en Murcia, donde los ciudadanos piden que se analice por qué las 12 denuncias de la víctima no evitaron este trágico final.