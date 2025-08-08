Ivan Cepeda demanda a hijos de Uribe por llamarlo “heredero de las Farc”

La tensión entre el senador Iván Cepeda y la familia Uribe ha escalado a un nuevo nivel. Las palabras de Tomás Uribe durante un encuentro con políticos en Miami, donde señaló que se debe investigar al “heredero de las Farc” en referencia al senador, fueron el detonante para que Cepeda anunciara medidas judiciales.

En un comunicado, el senador expresó su disposición inicial a buscar un diálogo sobre justicia restaurativa tras la condena del expresidente, pero aseguró que la familia Uribe “sigue optando por el camino de la calumnia”. En respuesta, advirtió que no dudará en emprender acciones legales “ante las autoridades competentes”. Además, Cepeda acusó a los hijos de Uribe de estar buscando apoyo político en Estados Unidos para iniciar acciones judiciales en su contra.

El senador también vinculó estas acciones a una presunta manipulación de testigos por parte del abogado Diego Cadena, un tema recurrente en el proceso judicial contra el expresidente.

Las manifestaciones de apoyo y la voz de los hijos de Uribe

Mientras Tomás Uribe buscaba apoyo en el exterior, Jerónimo Uribe, el otro hijo del expresidente, se unió a las manifestaciones en Medellín en respaldo a su padre. La familia Uribe ha asumido un rol protagónico en la defensa del exmandatario, utilizando tanto las redes sociales como los espacios públicos para cuestionar el proceso judicial y denunciar lo que consideran una “persecución política”. La condena contra Álvaro Uribe ha movilizado a sus seguidores y ha revitalizado el debate sobre el papel de la justicia en la política colombiana.

El caso Uribe: contexto y fuentes oficiales

El caso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez es uno de los más mediáticos en la historia reciente de Colombia. La condena en primera instancia por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal se originó a partir de una denuncia que él mismo interpuso contra el senador Iván Cepeda. Sin embargo, la investigación judicial, que fue llevada inicialmente por la Corte Suprema de Justicia y luego por la Fiscalía General de la Nación, terminó revirtiendo la acusación y señalando a Uribe por presunta manipulación de testigos.

Este caso ha sido ampliamente cubierto por diversas fuentes oficiales. La información del proceso judicial se puede consultar en los comunicados de prensa y expedientes públicos de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación. Ambas entidades han emitido comunicados detallando los avances de la investigación. Además, los pronunciamientos del Centro Democrático y los testimonios de los involucrados, como el senador Cepeda, son públicos y se encuentran disponibles en sus redes sociales y canales oficiales. La Procuraduría General de la Nación también ha estado involucrada en el proceso.