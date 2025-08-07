Iván Cepeda revela que ha recibido amenazas de muerte a diario desde que la jueza condenó a Álvaro Uribe

El senador Iván Cepeda tuvo una entrevista con la Agencia Francesa de Prensa (AFP), en la que dio a conocer sus impresiones tan solo transcurridos unos días desde que la jueza Sandra Heredia, diera a conocer la condena al expresidente Álvaro Uribe.

Es importante señalar que el exmandatario fue sentenciado a pagar 12 años de prisión domiciliaria por delitos de por soborno y fraude procesal.

El senador Iván Cepeda, protagonista de este proceso judicial aseguró que una vez se conoció la condena contra Uribe, las amenazas de muerte se intensificaron.

“Desde el día en que se produjo la decisión de la señora jueza (Sandra) Heredia, (las amenazas) se han vuelto casi que cotidianas”, expresó el parlamentario del Polo Democrático.

Es importante señalar que en los últimos días, Cepeda ha tenido fuertes enfrentamientos por redes sociales con los hijos de Álvaro Uribe y con el mismo expresidente, donde lo han querido enlodar en supuestos actos de narcotráfico.

De esta manera, en la entrevista con el medio internacional, Iván Cepeda denunció que la familia de Uribe emprendió “un cabildeo en Estados Unidos” en el que están involucrados congresistas republicanos y personas cercanas al gobierno de Donald Trump.

Por otro lado, el congresista dejó claro que su intención no es que Uribe pague cárcel, sino que de a conocer la verdad del paramilitarismo reparando víctimas.

“A Uribe le iba a llegar tarde o temprano la justicia, porque son tantos los hechos, tantas las víctimas, tanta la ignominia”, expresó Cepeda.

Se ha conocido por ahora que la defensa del expresidente Uribe, apelará la decisión de la jueza Sandra Heredia y el caso pasa ahora a manos del Tribunal Superior de Bogotá, que debe pronunciarse antes de mediados de octubre para que no prescriba.