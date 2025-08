Análisis: así pinta el futuro para Uribe y Cepeda tras enfrentarse en juicio

La reciente condena contra el expresidente Álvaro Uribe a 12 años de prisión por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal fue una de las noticias más importantes del 2025. El fallo se dio a menos de un año de las elecciones presidenciales del 2026 y sin dudas tendrá múltiples efectos en el desarrollo de la campaña.

El exmandatario es una de las figuras más importantes de la política en el siglo XXI. No solo fue presidente durante dos períodos consecutivos entre 2002 y 2010, sino que también jugó un papel clave en las elecciones del 2010 cuando apoyó al expresidente Juan Manuel Santos, en 2016 cuando le dio su respaldo al entonces candidato Óscar Iván Zuluaga (que perdió las elecciones con Santos) y en 2018, cuando le dio su bendición al expresidente Iván Duque.

Sin embargo, este proceso penal en su contra minó su figura política y terminó siendo una de sus grandes derrotas políticas y judiciales.

“El expresidente Uribe en el año 2002, cuando llega al poder, no solo obtiene una votacción muy importante, sino niveles de favorabilidad que no se conocían en la historia de Colombia. Pero tan pronto sale la reforma constitucional que consagra la reelección, él empieza a perder terreno. Sus niveles de favorabilidad, si bien terminaron muy bien, resultan resquebrajados”, explicó Jairo Libreros, profesor de la Universidad Externado de Colombia.

Así mismo, indicó que algunos hechos coyunturales afectaron su imagen ante la opinión pública. Por ejemplo, mencionó las ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’ y la amarga pelea que sostuvo con el expresidente Juan Manuel Santos, quien consolidó su liderazgo tras recibir el Nóbel de Paz y lograr un acuerdo con la extinta guerrilla de las Farc.

También fue clave la Presidencia de su ahijado político, el expresidente Duque, y el consabido estallido social que acabó fortaleciendo a distintos movimientos de izquierda en Colombia.

Pero más allá de esa pérdida de influencia, el exmandatario aún es un pilar para el Centro Democrático y para toda la derecha. Muestra de ellos fueron los mensajes de solidaridad que emitieron varios precandidatos presidenciales que manifestaron su fe en la inocencia del expresidente.

Entre ellos, estuvieron Vicky Dávila, el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa y el excongresista David Luna.

¿Iván Cepeda será el candidato presidencial de la izquierda?

Mientras tanto, por los lados de la izquierda este fallo fue considerado como una victoria. Más aún, porque significa un revés para uno de sus principales contradictores y el jefe político del principal partido de Oposición, el Centro Democrático.

“La sentencia sin duda es combustible que le da combustible, le da mucha capacidad de vuelo a la izquierda, porque históricamente durante los últimos 23 años la izquierda ha tratado de descalificar lo que fue la gestión y la Presidencia de la República de Álvaro Uribe”, indicó el profesor Libreros.

La coyuntura incluso ha impulsado el nombre del senador Iván Cepeda como posible candidato presidencial de la izquierda.

“Si alguien puede reivindicar para sí en términos electorales la victoria entre comillas de lograr una condena en contra de Álvaro Uribe Vélez, así no sea por los falsos positivos o por lo que hizo en la Presidencia, es precisamente el senador Iván Cepeda”, explicó Libreros.

Así mismo, destacó que Cepeda es una figura política influyente y podría abrirse un espacio en una apuesta electoral tan arriesgada como la carrera a la Presidencia a la República del 2026.

“Yo creo que Iván Cepeda está muy bien posicionado. Estoy totalmente seguro de que él va a apostar en las elecciones. Muy seguramente presentará en los próximos días su nombre para ser considerado en las elecciones que pretende el Pacto Histórico el 26 de octubre, cuando se van a hacer las consultas internas de los diferentes partidos”, concluyó Libreros.

Lo cierto es que Cepeda lleva varios períodos como congresista y por ello las contiendas electorales no son un escenario nuevo para él.

Vale decir, sin embargo, que Cepeda aún tendría que enfrentarse a otros precandidatos que han empezado a consolidarse en las encuestas como Gustavo Bolívar, María José Pizarro, Carolina Corcho, Daniel Quintero, entre otros. Adicionalmente otras figuras como Camilo Romero, el exgobernador de Nariño, no han descartado la posibilidad de participar en la consulta del Pacto Histórico.

Tal como lo indicó Libreros, el futuro electoral de estos líderes políticos tendrá una cita clave en octubre próximo. Allí se definirá parte del futuro de la izquierda y de la continuidad del proyecto político del presidente Gustavo Petro, quien según varias fuentes le está apuntando a un frente amplio que no solo se limite a incluir sectores de izquierda, sino también de centro.

Cepeda aseguró que todavía lo está pensando

En las últimas horas, el propio Cepeda se refirió a la posibilidad de convertirse en precandidato presidencial y señaló que aún no ha definidos su futuro político.

En una entrevista con la emisora Caracol Radio sostuvo que está tratando de “dilatar” al máximo esa decisión, pues aún tiene dudas sobre el camino que escogerá. Además, explicó que hay factores personales, como su estado de salud, que serán claves para definir si se lanza al agua o no.

“Es para mí una decisión sumamente difícil. Puede ser que para algunos esto suene realmente como una especie de puesta en escena, pero yo sí me lo tomo muy en serio. He visto lo difícil que es ejercer la jefatura del Estado no solamente por la situación actual, sino porque he estado cerca también de otros presidente y otros gobiernos y sé cómo es de ardua, difícil, incomprendida y a veces imposible de organizar de una manera óptima”, anotó Cepeda.