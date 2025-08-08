“Eso es caer muy bajo”, Carlos Antonio Vélez hizo referencia al posible retorno de Radamel Falcao al fútbol español

Radamel Falcao García sigue siendo uno de los grandes focos de conversación en cuanto al deporte colombiano, a pesar de su salida de Millonarios hace apenas unas semanas. Y es que, sin duda, más allá de la última imagen que dejó en rueda de prensa dentro del FPC, la admiración y el amor que despierta en millones de colombianos se hace sentir, independiente de cuál sea su situación o su ubicación en el mundo.

A pesar de esto, ha habido personajes, en especial algunos ligados a la prensa y el periodismo, que han criticado sus decisiones y actuar en los últimos años de su carrera, en especial, tras haber decidido jugar por primera vez en el Fútbol Profesional Colombiano. Uno de ellos es el famoso periodista y analista Carlos Antonio Vélez, famoso por sus comentarios libres de parcialidad, pero que suelen despertar bastantes odios entre muchas personas que siguen día a día sus comentarios.

De hecho, en los últimos días, Vélez ha tenido múltiples intervenciones dedicadas al futbolista colombiano, por lo que cientos de hinchas lo han atacado de forma airada, dados los argumentos que da y su ya recordada ‘pelea’ con Lorelei Tarón, esposa del ‘Tigre’. En la última de sus intervenciones estuvo ligada al rumor que vincula a Falcao con el Real Murcia de la tercera división de España, algo que no pareció sentarle muy bien al periodista:

“Leí que podría volver a la liga española, pero al Real Murcia, yo espero que eso sea una especulación. Es un equipo de pueblo que juega la Primera Federación, la tercera división... Yo no creo que el vaya a jugar en una tercera, de jugar jugaría, pero eso ya es caer muy bajo”, aseguró Carlos Antonio Vélez, además de dejar saber que espera que esto solo sea una especulación para conseguir likes.