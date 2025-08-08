Pelea entre cliente y trabajador de famoso supermercado por no dejar entrar a su perrito

Foto pelea entre cliente y presunto trabajador de famoso supermercado por no dejar a su perrito solo en el parqueadero.

El pasado 6 de agosto, un ciudadano denunció públicamente haber sido agredido por un trabajador de la tienda Olímpica ubicada en el barrio Ceballos, en Cartagena. Según el testimonio difundido en redes sociales, el hecho quedó registrado en un video que rápidamente se hizo viral, generando indignación entre los internautas.

PUBLICIDAD

Para leer: Turistas se salvaron de pagar $12 millones por cuenta en Cartagena; más de un millón era de propina

De acuerdo con la grabación, el incidente comenzó cuando la víctima intentó ingresar al estacionamiento de la tienda acompañada de su perrito. Sin embargo, un empleado le indicó que debía dejar al animal solo para poder acceder. Ante la negativa del hombre, se produjo una discusión que escaló hasta convertirse en un acto de agresión física por parte del trabajador.

Agresión a cliente por ingresar con su perrito en tienda Olímpica de Cartagena desata indignación en redes

El video muestra el momento en que el empleado se acerca de forma brusca al cliente, empujándolo y generando una confrontación que provocó la intervención de otros presentes. La víctima asegura que, además de los golpes, recibió comentarios ofensivos que atentaron contra su dignidad.

La publicación de las imágenes en plataformas digitales como Facebook, Instagram y X (antes Twitter) provocó una ola de comentarios de rechazo hacia la conducta del trabajador y exigencias para que la cadena Olímpica se pronuncie al respecto. Varios usuarios han señalado la necesidad de reforzar las políticas de atención al cliente y manejo de situaciones de este tipo, especialmente cuando involucran a animales de compañía.

Hasta el momento, la empresa Olímpica S.A. no ha emitido un comunicado oficial sobre el incidente, aunque fuentes extraoficiales indican que la gerencia de la tienda ya estaría revisando el caso y evaluando las medidas disciplinarias correspondientes.

Por su parte, la víctima expresó que interpondrá una denuncia formal ante las autoridades competentes, no solo por las lesiones sufridas, sino también para que este tipo de situaciones no se repitan con otros clientes. Organizaciones defensoras de los derechos de los animales y colectivos ciudadanos en Cartagena han ofrecido su apoyo, destacando que las mascotas forman parte de las familias y deben ser tratadas con respeto.

PUBLICIDAD

El caso ha reabierto el debate sobre el trato a los clientes con mascotas en espacios comerciales y la necesidad de establecer protocolos claros que eviten confrontaciones y promuevan una convivencia respetuosa entre empleados, consumidores y animales.