Gustavo Petro salió a felicitar a Margarita Rosa de Francisco por su graduación, “inteligente y combativa”

Gustavo Petro es el actual presidente de Colombia que fue escogido por los colombianos y quien se posicionó el 7 de agosto del 2022. Sin embargo, a lo largo de este tiempo ha sido blanco de fuertes polémicas, sobre todo por sus declaraciones en redes sociales que siguen más que latentes.

Durante las mañana del sábado 26 de abril, Margarita Rosa de Francisco sorprendió a sus fans, luego de que mostrara su graduación en pregrado de Filosofía de la Universidad Nacional abierta y a distancia. Aunque se pensó que su llegada a Colombia tenía que ver con otro tipo de compromisos, lo cierto es que su título profesional fue el motivo principal.

Ante el hecho fueron varias las reacciones por parte de sus seguidores y de diferentes figuras del entretenimiento, quienes no dudaron en reiterarle su cariño y sus mejores deseos después de este nuevo logro. Pero, quien horas más tarde, tampoco guardó silencio fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien le envío un caluroso mensaje a Margarita Rosa ante su graduación:

"Muchas felicitaciones, mujer colombiana, hermosa, inteligente y combativa“, fueron las declaraciones de Gustavo Petro, compartiendo la respectiva imagen de Margarita Rosa de Francisco con su toga y diploma en mano. Como es costumbre, el mandatario recibió críticas y algunos chistes por referirse de esta manera a la graduación de la actriz.

En medio de este emocionante momento, varios familiares estuvieron presentes en el sitio de graduación de Margarita Rosa, demostrándole así su cariño, sin dejar de lado, a aquellos grandes amigos que residen en Colombia, quienes también la estuvieron acompañando en este momento.

¿Por qué Margarita Rosa de Francisco no tuvo hijos?

Margarita Rosa de Francisco confesó en medio de diferentes entrevistas que no fue mamá porque sentía que este no era el plan que quería para su vida. Asimismo, la actriz resaltó que piensa que quizás no había sido una buena mamá, sin dejar de lado, que durante varios años se dedicó a otros proyectos.