“No siempre es conveniente entretener”: Margarita y su mensaje a los canales privados por el consejo de ministros

La decisión del Consejo de Estado de que ahora los consejos de ministros sean transmitidos únicamente por los canales públicos, ha generado todo tipo de reacciones no solo desde el Gobierno Nacional, sino de personajes que apoyan al presidente Gustavo Petro.

Es el caso de la exactriz y escritora, Margarita Rosa de Francisco, quien no ocultó su malestar y por medio de sus redes sociales, apuntó contra los canales privados.

Sin mencionarlos, de Francisco le envió una indirecta a RCN y Caracol.

“Si los consejos de ministros son cada quince días, ¿no sigue habiendo un buen balance, de todos modos, en cuanto a quién provee la información y el modo de hacerlo? Son dos horas quincenales frente al resto de horas que tienen los canales privados“, señaló la filósofa.

Más adelante, la también escritora continuó argumentando la razón por la que el consejo de ministros siga siendo transmitidos por todos los canales posibles, advirtiendo que no solo “es entretener”.

Además, estos cuentan con la libertad de controvertir lo que ahí se dice y se expone. Es, a todas luces, un ejercicio democrático. Una dictadura se los cerraría directamente y no promovería el diálogo público. La ciudadanía y los medios necesitan saber de primera mano lo que ahí se discute. No siempre es conveniente entretener.

Ya el presidente Gustavo Petro se había pronunciado al respecto, catalogando de censura la decisión del Consejo de Estado.

"Los asuntos públicos son públicos. La democracia es el debate público, no lo censuren“, escribió el mandatario.

En otra publicación fue más extenso:

“Que me quieren censurar no es para mi, sorpresa. Hasta me torturaron para que no dijera mis ideas. Creo que los magistrados del Consejo de Estado se equivocan al censurar al presidente de la república y jefe de estado. No me consideran como tal, no me consideran presidente, simplemente porque pertenezco a la corriente mundial del progresismo humano, o porque mi poder solo proviene del voto popular y no de los clubes del dinero, y por eso, a través de fallos han quitado mis facultades constitucionales, y me obligan a decir o no decir en mis discursos, sobretodo si expongo la doble moral de Vargas Lleras”.