Marbelle usó a participante de ‘La casa de los famosos’ para burlarse de Petro tras supuesto problema de drogas

Una de las artistas colombianas que más ha dado de que hablar en los últimos años, es, precisamente, Marbelle, quien a sus 45 años de edad cuenta con una amplia carrera en la industria del entretenimiento que también la ha llevado a la televisión con programas como ‘Amor sincero’, ‘La Descarga’, ‘Factor X’, entre otros. Sin embargo, su oposición frente al gobierno de Gustavo Petro sigue más que presente.

Si bien, el nombre de Marbelle en principio se remontó a sus éxitos como ‘Collar de perlas’ y ‘Amor sincero’, desde las pasadas elecciones presidenciales este concepto se ha transformado, pues ha evidenciado su molestia desde el triunfo de Gustavo Petro como presidente de Colombia, siendo apoya por algunos y criticada por otros.

Aunque ya ha pasado un buen tiempo, lo cierto es que la intérprete de ‘Adicta al dolor’ no le pasa una al mandatario, pues recientemente utilizó algunos stickers de una de las participantes más queridas de ‘La casa de los famosos’ como lo es Melissa Gate para referirse unas cuantas veces a Petro:

“Entonces un médico cirujano puede drogarse o emborracharse antes de una cirugía, porque si no está en el quirófano es parte de su vida personal”. “El problema no es que se haya divulgado un año y medio después la vida personal del mequetrefe, no nos importa, lo importante es que cuando hay una adicción indudablemente está presente en sus actividades como gobernante”. Fácil pruebita de sangre antes de cada reunión, publicación, intervención o aparición pública", fueron las declaraciones expuestas por parte de Marbelle.

¿Cuál es el nuevo proyecto de la hija de Marbelle?

La hija de Marbelle es Rafaella, quien estaría sobre los 23 años de edad. La joven desde muy corta edad se encaminó en su rol como actriz, pues incluso teniendo pocos años de vida interpretó a su mamá en su telenovela autobiográfica ‘Amor sincero’. Sin embargo, luego de superar sus miedos, decidió darle rienda sueltas a su rol como cantante, el gran sueño que tuvo siendo tan solo una niña y ahora se dedicaría de lleno a este rol, apoyado, por supuesto, en cada paso por Marbelle.