Mario Hernández sugirió nuevo presidente de Colombia y desechó a Gustavo Bolívar: “la muenda que le dimos”

El empresario Mario Hernández, desde Tokio, expresó su preocupación por el futuro político de Colombia y propuso un candidato presidencial para las elecciones de 2026, destacando la necesidad de un líder con estilo ejecutivo similar al presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Desde la distante Tokio, el empresario Mario Hernández compartió su visión sobre el panorama político colombiano y la necesidad de un líder con un enfoque ejecutivo para el país. Por medio de una entrevista con la Revista Semana, Hernández dio su propuesta de un candidato presidencial para las elecciones de 2026 y su comparación con el estilo del presidente Bukele de El Salvador destacan su preocupación por el futuro de Colombia.

Hernández comenzó abordando las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el futuro del “progresismo” en Colombia. Expreso su preocupación por la posibilidad de seis años adicionales de gobierno “progresista”, afirmando que sería perjudicial para la economía del país.

Así mismo, aseguró que de lanzarse algún candidato “progresista” no sería Gustavo Bolívar, puesto que en las pasadas elecciones para la Alcaldía de Bogotá, quedó demostrado que los votantes no simpatizan mucho con el actual director de Prosperidad Social: “ya Bolívar no es porque mire la muenda que le dimos en elecciones”, enfatizó Hernández.

En medio de la incertidumbre política, Hernández ofreció su candidato presidencial para las elecciones de 2026: el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Destacó su estilo ejecutivo y su historial de ejecución en infraestructura durante su mandato como vicepresidente.

“Es un hombre que ejecuta. Cuando fue vicepresidente, mire las carreteras, mire los aeropuertos, mire toda la ejecución, todo lo que se hace, no deja para el otro día las cosas. Es un poco fuerte, estilo Bukele (Nayib Bukele, presidente de El Salvador), es lo que necesitamos”, dijo el empresario.

Hernández también analizó otros posibles candidatos, como la alcaldesa Claudia López y el senador Miguel Uribe. Reconoce las capacidades de María Fernanda Cabal, pero prefiere esperar la decisión del Centro Democrático sobre su candidato para 2026.

El empresario reveló también las dificultades que enfrenta su empresa debido a la crisis económica y la inseguridad en Colombia. Lamenta las pérdidas y el impacto en sus empleados, algunos de los cuales expresan arrepentimiento por haber votado por el presidente actual.

A pesar de las dificultades, Hernández reiteró su compromiso con Colombia y su deseo de contribuir al crecimiento del país. Su amor por Girardot y su determinación de seguir operando sus tiendas a nivel nacional e internacional.