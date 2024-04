Hija del presidente Petro no dejó pasar ‘el papayaso’ para opinar sobre las marchas en contra del mandatario

Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, aborda en redes sociales las recientes manifestaciones y las críticas hacia el gobierno de su padre, destacando la importancia del respeto en las protestas y su postura ante la oposición.

PUBLICIDAD

La participación activa en redes sociales se ha convertido en una práctica común para figuras públicas, y Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, no es la excepción. Recientemente, se pronunció sobre las manifestaciones y críticas hacia el gobierno de su padre, destacando la importancia del respeto en las protestas y su posición ante la oposición.

Tras las manifestaciones del pasado 21 de abril en varias ciudades de Colombia, donde se expresó el rechazo a las propuestas del gobierno actual, Andrea Petro respondió a preguntas de sus seguidores en Instagram. Enfatizó que “toda marcha se respeta”, pero subrayó la necesidad de evitar la violencia en este tipo de actividades.

Recomendados

Ante la pregunta sobre si sentía impotencia al ver el rechazo hacia el gobierno de su padre, Andrea respondió con determinación: “No, ninguna impotencia”. Invitó a participar en la marcha convocada por el presidente para el Día Internacional de los Trabajadores el 1 de mayo.

Andrea también abordó críticas y comentarios negativos hacia su familia. Ante acusaciones de vivir del dinero del pueblo, respondió enfáticamente que no recibe fondos del Estado ni de su ONG en Europa. Destacó que prefiere mantener una actitud positiva y humorística frente a los insultos.

“Mor, primero no vivo de la fundación, eso es ilegal. Segundo, jamás he tocado un céntimo del Estado. Yo de ese costal no como y no lo haré”, aseguró Andrea.

La hija de Gustavo Petro ha enfrentado constantes amenazas en redes sociales, pero ha optado por no responder en la mayoría de los casos. Aunque reconoce sentirse molesta en ocasiones, prefiere ignorar las provocaciones y enfocarse en su labor. “A veces si amanezco peleona y me pongo a responder, pero de resto, siempre lo hago con humor, siempre me da como risa. Ya cuando son amenazas y se va lejos, pues se hacen las denuncias respectivas”, dijo la hija del mandatario.