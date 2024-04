Gustavo Petro arremete contra el expresidente Santos: “el único Nobel real de Colombia es el de Gabo”

Petro Vs. Santos

En un evento público en el colegio San Juan Bautista de la Salle en Zipaquirá, Cundinamarca, el presidente Gustavo Petro habló sobre la importancia de la educación pública gratuita en el país. Aseguró que gracias a ese colegio público, donde estudió Gabriel García Márquez, es que Colombia tiene a un ganador del premio Nobel de Literatura. Además, aprovechó para mandarle una puya al expresidente Juan Manuel Santos. ¿Qué le dijo?

En medio del evento, el presidente dijo que, “este colegio (San Juan Bautista de la Salle) vio nacer flores del pensamiento, tales flores del pensamiento que uno llegó a ser Premio Nobel de Literatura. El único premio Nobel real de Colombia, hasta que se inventaron el Premio Nobel de la Paz”.

Este mensaje no cayó bien en varias personas que, principalmente en redes sociales, increparon al mandatario. Varios aseguran que este tipo de pronunciamientos no los debería hacer un jefe de estado, además se cuestionan cuál es la necesidad de desmeritar la labor de un expresidente de Colombia que adelantó el único proceso de paz exitoso en Colombia con las extintas Farc. Otros cuestionaron que si el Premio Nobel de la Paz no tiene validez ni relevancia, que haría en caso de ganarlo, ya que el presidente Petro está nominado a ese premio este año.

Otras declaraciones en el mismo evento no cayeron bien en la opinión pública. “Es decir que este colegio público dio el premio Nobel de Colombia y un presidente de la República, que no es tanto. Este Colegio debe ser un símbolo de la educación pública del país”, dijo el presidente recordando que él también fue estudiante del Colegio San Juan Bautista de la Salle en Zipaquirá, Cundinamarca.

Varios usuarios en redes sociales criticaron las declaraciones del presidente, dicen que no entienden la necesidad de ponerse a la altura de Gabriel García Márquez y decir que gracias a ese colegio, uno fue ganador del Premio Nobel de Literatura y otro presidente de la República.