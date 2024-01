El artista John Fitzgerald dio sus declaraciones sobre la estatua de J Balvin en Medellín

John Fitzgerald, un escultor colombiano nacido en la ciudad de Cali y criado en Santa Rosa de Cabal y Medellín, el talentoso artista tiene 47 años y cuenta con una experiencia de más de 20 años en el ámbito artístico.

La obra de Fitzgerald se caracteriza por su originalidad y su capacidad para transmitir emociones a través de sus esculturas. Cada pieza es única y cuenta una historia diferente, lo que hace que su trabajo sea realmente impresionante.

Además, Fitzgerald ha participado en numerosas exposiciones tanto a nivel nacional como internacional, lo que demuestra su gran talento y reconocimiento en el mundo del arte.

Entre sus obras más destacadas se encuentran “Monumento Héroe Multivisión” a los soldados de Colombia en Santa Rosa de Cabal, el “Campeón” en Zipaquirá en honor a Egan Bernal, y el “Monumento al Agro”, entre otras.

[ Freedom Festival en Medellín anuncia más Djs, Vjs, nuevo stage y agenda ]

John Fitzgerald Cortesía del artista John Fitzgerald

De hecho, su más reciente obra que será en honor a J Balvin ha generado bastante polémica, debido a que Juan Carlos Valencia salió a decir que la obra e idea de J Balvin era suya: “En primer lugar, quiero dejar claro que la maqueta y estatua es una idea mía, no de John Fitzgerald”, dijo en diálogo con Minuto 30 el artista Juan Carlos Valencia.

Ante esa acusación, el reconocido John Fitzgerald y su manager se comunicaron con Publimetro Colombia para desmentir y ponerle fin a los comentarios de Juan Carlos Valencia y de esta manera finalizar con dicha polémica que se generó en torno al diseño y realización de la estatua de J Balvin en Medellín.

“Yo como siempre lo he comunicado estoy muy agradecido con Juan Valencia y sus socios Gustavo y Hernán Sosa que creyeron en este proyecto, pero desafortunadamente por problemas personales con el señor Juan Valencia no se pudo avanzar, en una reciente nota que sacó Juan Valencia diciendo que el proyecto y la idea eran suyas eso es falso, en el contrato que tengo se estipula que ellos se querían sumar a mi idea, pero por incumplimiento de ellos no fue posible”, reveló el artista John Fitzgerald en el video que compartió a Publimetro Colombia.

[ Ariadna Gutiérrez reveló lo que no le atrae de los hombres al entrar a ‘La Casa de Los Famosos’ ]