Ariadna Gutiérrez reveló lo que no le atrae de los hombres al entrar a ‘La Casa de Los Famosos’

El pasado 23 de enero se dio la bienvenida oficial a cada uno de los participantes que se sumaran al reto de ‘La Casa de Los Famosos’ de Telemundo en su nueva temporada y entre ellos está Ariadna Gutiérrez.

Un desfile de estrellas se dio cita dentro del recinto en el que tuvieron a la mismísima Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, quien procedió a dirigir el brindis de bienvenida.

Pero a antes de eso, a medida que avanzaban los ingresos al lugar, fue la oportunidad de la actriz y modelo colombiana, que en su video de presentación dio a conocer algunas cosas de su vida que dejaron a todos a la expectativa.

Y es que no solo reiteraron que Ariadna Gutiérrez llegó soltera a ‘La Casa de Los Famosos’, sino que se especificó cómo le gustan los hombres, en casa de que encuentre el amor entre los participantes.

“Soy Ariadna Gutiérrez, soy modelo, soy actriz. Tengo muchas pasiones: viajar por el mundo, andar a caballo, y por supuesto la moda. Soy dócil y fácil, al menos que algo o alguien me saque de mis casillas. Mis amigas me dicen que tengo mal gusto, porque de los hombres el físico no me atrae. Siempre he tenido metas importantes y grandes en mi vida, esta no va a ser la excepción”, dijo Ariadna Gutiérrez.

Durante el brindis la modelo y exreina de belleza aseguró dijo que conocía a algunos y a otros no, pero que lo importante era crear una conexión y sobre todo resaltar a Colombia junto a su compañero el actor Gregorio Pernía.

“Estoy muy feliz de estar aquí con cada uno de ustedes. Unas caras conocidas, otras que estoy muy emocionada por conocer. Espero que no solamente creemos esta conexión aquí dentro de la casa, sino también a nuestra salida, que espero que no sea pronto. Y bueno, que se enamoren de Colombia, conmigo y con ‘El Titi’”, agregó Ariadna Gutierrez.