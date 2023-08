“Ojalá cante en la Fiscalía”: se fueron encima de Nicolás Petro por serenata inspirada en Diomedes Díaz

Durante varias semanas, tres nombres se convirtieron en tendencia en las redes sociales, Day Vásquez, Nicolás Petro y Laura Ojeda, no solo por el proceso judicial que llevan el hijo mayor del presidente de la República y su ex prometida; a esto se le suma el interés de muchos internautas por conocer datos sobre una presunta falla a un código de amigas entre Day y Laura. De algo de lo sí se sabe es del inmenso amor de Nicolás por la ex protagonista de Nuestra Tele, y una reciente serenata los puso de nuevo en el cotilleo digital.

Luka, es el nombre del retoño que viene en camino y que fortaleció aún más el vínculo amoroso de Petro y Ojeda, quienes en los últimos meses volvieron a reencontrarse, luego de que la Fiscalía General de la Nación estableciera un acuerdo con el exdiputado, para que pudiese movilizarse a la ciudad de Barranquilla y quedarse en la ‘arenosa’, mientras vuelve a compadecer en audiencia; eso sí, impidiéndole salir de esta ciudad.

Esto le puede interesar: “Conocí el amor”: Martha Isabel reveló que tiene ‘traga maluca’ por participante de ‘MasterChef’

Es tal su felicidad, que recientemente el más grande de los Petro, decidió sorprender a su enamorada con una apasionada serenata en la que interpreto el tema ‘En buenas manos’, del ‘Cacique de la Junta’, Diomedes Díaz. Pero esta muestra de cariño no pasó desapercibido en la web y en algunos portales de farándula los navegantes digitales no toleraron que mientras se estén investigando el ingreso de dineros de dudosa procedencia a la campaña de Gustavo Petro, uno de los principales implicados en la investigación este viviendo su cotidianidad con normalidad.

“Que maravilla, el tipo con semejantes delitos en vez de estar en la cárcel está celebrando”. “Ojalá cante en la Fiscalía”, “Qué lindos, con billete de narcos, se vive sabroso”, y “Les doy un año”, fueron algunos de los comentarios en la red.

No se lo puede perder: Taxista ‘zapatico’ creyó que tenía plantillas y se mandó por andén; así reaccionó la comunidad