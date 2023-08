“Son muy malos chismosos”: Day Vásquez aclaró todo sobre su supuesto embarazo

De nuevo, la exesposa del hijo del presidente, Nicolás Petro, Day Vásquez vuelve a generar comentarios en redes sobre su estado de salud y de una posible gestación de un bebé. Todo comenzó cuando el pasado 29 de julio la pareja de Day, el representante Juan Manuel Cortés entregó varias declaraciones a medios de comunicación y habló sobre la posibilidad de que Day Vásquez estuviera embarazada.

“Aún no sabemos si está embarazada o no. La verdad no logramos hablar de eso; nuestra última charla fue a la 1:00 de la mañana (29 de julio) y no logramos saber eso”, aseguró Cortés.

Allí comenzó lo que sería un teléfono roto, que daba por seguro el presunto estado de gestación de la ahora imputada por lavado de activos.

Sin embargo, lo que no aclaró Vásquez es cómo iba la relación con el representante a la cámara Juan Manuel Cortés. Desde hace días la pareja bajó de sus redes sociales las fotos de su compromiso y se han mostrado fríos y en silencio. Sólo Day Vásquez publicó un video sobre lo que piensa de su pareja en sus historias de Instagram, por lo que se presume siguen juntos.

De igual forma, la periodista Diana Saray Giraldo habría confirmado la noticia. “Se rompió compromiso entre Day Vásquez y Juan Manuel Cortés! Tras revelaciones de las audiencias de Day Vásquez y Nicolás Petro, se decidió terminar el compromiso entre el representante y Vásquez. PERO…Day ha dicho que está embarazada! Incierto el futuro de la relación”, detalló.

Hasta el momento se desconoce qué pasará más adelante con esta pareja política, por lo pronto el embarazo de Day está descartado.

En ningún momento he dicho que estoy embarazada. — 🌙 Day Vásquez C (@Daysvasquezc) August 28, 2023

Day Vásquez aclaró todo sobre su supuesto embarazo

Cabe recordar que el representante a la Cámara por Santander, Juan Manuel Cortés llegó al Congreso de la República avalado por el partido de Rodolfo Hernández, la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

El congresista hace parte de una familia tradicional de Barbosa, al sur de Santander. Es hijo de José Domingo Cortés, quien aspirará a la Gobernación de Santander en las próximas elecciones del mes de octubre.

También es sobrino del exsenador Marco Alirio Cortés y también tiene vínculos familiares con el exconcejal, Hernán Cortés.