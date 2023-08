“Las perras zungas en la familia no van a entrar”: Andrea Petro reconoció filtración de audio a Nicolás contra Laura Ojeda

Andrea Petro , hija del presidente Gustavo Petro, se ha visto envuelta en un escándalo por la filtración de un audio privado dirigido a su hermano Nicolás Petro que iba en contra de su relación con Laura Ojeda. Allí usó palabras de grueso calibre he hizo revelaciones íntimas de la familia presidencial.

“Ya Nicolás deja la pendejada y me importa un culo lo que la gente opine de mí, con tal de que a ella le haya llegado el mensaje, le llegó el mensaje, porque esta vieja hp, porque ya me está dando rabia es contigo, porque ya nos enteramos todo lo que hace ella (Laura Ojeda)”, escucha en el audio.

En el audio, filtrado en redes sociales, se escucha conversación entre Andrea Petro y su hermano Nicolás. En este se escucha a Andrea gritar y reclamarle por su relación con la modelo Laura Ojeda, actual pareja del diputado del Atlántico.

La filtración del audio ocasionó una respuesta de parte de la hija del presidente en sus redes sociales.

“Grave que se metan en una conversación personal entren mi hermano y yo donde discutíamos y publiquen de manera poco convencional la discusión. Era privado”, escribió en sus redes sociales.

Instagram Andrea Petro Mensaje de Andrea Petro contra audio filtrado sobre Laura Ojeda.

En la conversación de Andrea Petro y Nicolás Petro, ella habla de Laura Ojeda, la nueva pareja del hoy diputado, y lanza fuertes afirmaciones.

“Se mete en la familia, sobre mi cadáver, se mete en la familia. Me importa un carajo Nicolás. Después de lo que me hiciste tú a mí, que fuiste hasta Bogotá ni siquiera me diste la cara. Para mí, come mierda. Al fin y al cabo a mí no me importa, porque tarde o temprano vas a abrir los ojos y allí si vas a venir llorando Nicolás. Osea, yo soy tu hermana, y yo siempre te he querido como una hermana. Maldita sea Nicolás, yo traté de decirte las cosas, pero yo no sé que te dará, te lo chupará bueno, me importa un culo, pero sinceramente es muy bajo, porque a esta vieja hasta le presté un tampón cuando estaba en el apartamento. Eso me parece muy bajo y qué pena contigo, pero de todo lo que me he enterado de esa señora , me parece demasiado y yo allí como tu hermana, y porque te amo no te voy a apoyar jamás Nicolás, pero jamás. Come mierda Nicolás”.

Con un tono fuerte y palabras de grueso calibre, le habló a su hermano, en medio de su escándalo y la investigación de la Fiscalía en su contra por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. “Come mierda, soy la única que se está quemando hasta el puto lomo para que no te metan a la cárcel”, se oye en el audio.

Y añadió “jódete solo. Yo te quise sacar de ese hueco en el que te metiste, no quisiste y ahora te jodes solo y ella que se vaya a la puta mierda, porque el karma existe qué pena contigo, pero a mí las zungas, zorras y perras como ellas que se larguen, en la familia no va a entrar”, concluyó Andrea Petro en el audio.