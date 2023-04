Hasta la hermana de Nicolás Petro se le fue encima a Laura Ojeda y defendió a Day Vásquez

Una de las noticias más importantes de las que están hablando los medios en Colombia, ha sido ‘la sacada de trapos’ por parte de Laura Ojeda en contra de su examiga Day Vásquez, pues hasta reveló que la mujer le había sido infiel a Nicolás cuando estaban casados. Sin embargo, Andrea Petro, en vez de apoyar las decisiones de su hermano, está apoyando a Day Vásquez y no se la lleva para nada bien con Laura.

Cuando la noticia de la separación entre Day y Nicolás se dio a conocer, muchas personas reaccionaron y no lo tomaron del todo bien, incluso no recibió un apoyo público por parte de su familia. Andrea ha sido una de ellas, pues no solo ha dejado claro que no está de acuerdo con la separación, sino que la nueva novia de su hermano no está ni en el más mínimo de sus consideraciones, a pesar de que está embarazada.

Luego de que Laura Ojeda detalles hasta íntimos de Day, Vásquez no fue la única en reaccionar ante esto, sino que Andrea Petro salió en defensa de su excuñada, pues compartió en sus redes sociales:

“Aburrida de ver cómo cierta persona se inventa pendejadas por protagonismo, ¿tan importante es que hablen de ti en la prensa? No me he metido ni me voy a meter contigo. No me importas”, afirmó Andrea refiriéndose a las palabras de Laura.

Por dichos comentarios, Laura puso privada su cuenta de Instagram y no se ha pronunciado en su cuenta de Twitter.