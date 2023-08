Laura Ojeda rompe silencio: denuncia a la Policía y comparte fotos con Nicolás Petro

Laura Ojeda no está pasando por su mejor momento personal. La novia de Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, está esperando el primer hijo de ambos, pero las circunstancias los han llevado a tener que enfrentar una dura situación legal y enfrentar cargos de lavado de activos por parte de Nicolás.

El político colombiano fue capturado al lado de su exesposa Day Vásquez, quien lo acompañó por varios años y estuvo a su lado para el nombramiento de su padre. Hasta el momento no se conocen muchos detalles más allá que Petro podrá seguir ejerciendo su trabajo de político.

Laura Ojeda, también actriz y presentadora, se había mantenido en silencio y alejada de las redes sociales, pero al parecer, lo hizo porque la obligaron. En sus redes sociales compartió un comunicado de prensa en donde explicó lo que había sucedido:

“Con la finalidad de realizar un allanamiento, los agentes ingresaron al inmueble sigilosamente a las 6 am, grabando con video la diligencia y yo me encontraba desnuda. No me fue respetada esa condición ni mi estado de embarazo que ya cumple 8 meses”, empezó diciendo Laura

“Me fueron incautados objetos personales que me son indispensables en este momento para mi vida y la de mi bebé: un dinero que me pertenece exclusivamente a mí, mi teléfono de celular con la información y mi computador, que es mi herramienta de trabajo”.

Además de eso, aprovechó para también compartir unas fotografías al lado de Nicolás Petro con un tierno mensaje de apoyo hacia el futuro padre:

“Te amamos tanto mi amor, pase lo que pase, siempre estaremos juntos, aunque existan muchas falsedades y personas manipulando. Confió en la justicia del mejor juez del mundo que es DIOS”, afirmó finalmente Ojeda.