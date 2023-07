Se burlan de Laura Ojeda porque tendría que parir su hijo con Nicolás Petro sola

Nicolás Petro estaría pasando por su peor momento, pues el hijo del presidente Gustavo Petro y político colombiano ha sido capturado junto a su exesposa por enriquecimiento ilícito. Lo triste es que la noticia no llegó en un buen momento, pues su ahora pareja, Laura Ojeda, está a punto de dar a luz a Luka.

La relación de los dos famosos ha recibido muchas críticas desde que se reveló su romance, sobre todo porque decían que Laura Ojeda había sido una amiga muy cercana a Day Vázquez, por lo que no le perdonaron que, supuestamente, se haya metido al hogar de su amiga.

Lo cierto es que, le guste a quien le guste, la pareja está más fuerte que nunca, pues la llegada de Luka los mantiene felices y enamorados de lo que están viviendo en pareja.

Sin embargo, no todo es color de rosa, pues hace pocas horas Nicolás Petro fue capturado junto a Day Vásquez por enriquecimiento ilícito. Hasta el momento, solo el prometido de Vázquez, Juan Manuel Cortes, se pronunció por medio de un video dándole mucha fuerza para que pueda cruzar la situación con la cabeza en alto.

Quien no ha aparecido ha sido Laura Ojeda, que a pesar ser muy activa en redes sociales, parece que ha sido un golpe bastante bajo la situación de Petro. Sin embargo, usuarios no han podido dejar de comentarle cosas respecto al tema, incluso recordándole que existe la posibilidad de que le toque parir sola:

“Una lástima que tu señor esposo no va a ver el parto del nene, pero también muy lamentable que tu ex amiga no pudo coordinar su boda”, “otro hijo que no lo va a criar el padre, lo dije. Se repite la historia”, “en la modelo pude llevar el bebé”, afirmó Christancho Bernal, en Instagram.