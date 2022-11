Joven quien afirmó conocer al presunto abusador de Hilary lo defendió y le cayeron en Twitter

Una joven en redes quien dice conocer al presunto abusador de Hilary lo defendió y le cayeron en Twitter. Se trata de una usuaria que afirmó haber conocido al procesado y ahora muerto Juan Pablo González dentro de su núcleo familiar.

“Hoy a la tarde me enteré que el violador de Hilary en el transmilenio era Juan Pablo González más conocido en mi hogar como “el burro” quien compartió muchos años con mi familia, en mi casa, en mi comedor, hizo parte de mi familia”, escribió la usuaria.

Y afirmó estar decepcionada con la acción de las autoridades tras el fatal desenlace de esta historia. “Lo capturaron para meterlo preso y ahora la noticia es que se quito La vida en la uri de paloquemao. Debo decir que mi familia y yo estamos decepcionados y en shock”.

Incluso, esta usuaria compartió otro mensaje que había recibido, en el que defiende al hombre, al parecer asesinado, quien tendría problemas con su salud mental.

“Un mnsj que llegó a mi WA esta mañana: ‘Lo conocimos de niño, tuvo una vida triste llena de carencias y de amor. Que cayó en desgracia como humano. No encontró ayuda, ni la veía, tampoco apoyo. Tomó un camino equivocado y se perdió. Estaba enfermo, enfermo del alma y del cuerpo”.

De acuerdo a este testimonio Juan Pablo González no tuvo oportunidades en la vida.

“Resentido con la humanidad, perdido en su dilema y ausente de sentir vivir, de vivir realmente. El solo existió y no vivió. Porque vivir es encontrar su realidad, sus sueños, vivirlos y realizarlos... Pero no hubo oportunidad para él’.

Estos mensajes han generado un dedate a favor y en contra de estas afirmaciones y además aseguró que ha sido acosada por la prensa para conocer su versión del acusado. En redes, le pidieron a la joven no romantizar a un abusador y muchos se preguntaron si la muerte de este hombre sería un falso positivo. ¿Usted qué opina?

Dictamen de Medicina Legal sobre la muerte del presunto abusador de Hilary

El dictamen de Medicina Legal Indica que el presunto abusador de Hillary Castro fue golpeado hasta ser asesinado. El CTI sigue investigando cómo ocurrieron los hechos.

El diario El Tiempo reveló que la muerte de Juan Pablo González, presunto abusador de Hilary Castro si habría sido un homicidio por politraumatismos.

El informe de medicina legal detalla que el procesado murió debido a múltiples heridas, por lo que se podría afirmar que si se trata de un homicidio en el interior de la URI, donde estaba bajo custodia.

El caso

En la noche del sábado 5 de noviembre, pocos días después de conocerse la denuncia de un abuso sexual a la salida de una estación de Transmilenio que provocó una masiva protesta en Bogotá, finalmente las autoridades confirmaron la captura del agresor de la menor, Hilary Castro.

Todo empezó con un mensaje del presidente Gustavo Petro, quien respondió a los desmanes presentados en Transmilenio un día después del abuso y dijo que haría justicia en este caso.

“Hilary fue activista en mi campaña presidencial, y fue abusada sexualmente en una estación de Transmilenio. Le solicito a la Policía en la la brevedad del tiempo la captura del criminal”.

Un terrible y amargo momento tuvo que vivir Hilary Castro, más conocida en redes sociales como ‘La Femiloka’, en una estación de TransMilenio cuando se dirigía a verse con unas amigas. El hecho se presentó cuando se bajó de un vehículo del sistema troncal y un hombre la abordó violentamente y amenazándola, la robó, pero no contento con esto, la abusó sexualmente.

Los hechos se desataron específicamente, y según su denuncia, en la estación La Castellana el pasado 31 de octubre, cuando se bajó de la ruta B12 y procedió a bajarse de la estación. Sin embargo, un hombre, con aspecto de habitante de calle, también se bajó del mismo vehículo y allí comenzaron tortuosos momentos para ella, pues la persiguió y la amenazó con un cuchillo.

“Yo llevaba un canguro conmigo, se lo doy, empieza a esculcarme por todo lado, no logra encontrar mi celular, pero me empieza a amenazar y a decirme muchas cosas obscenas”, dice en su denuncia pública la creadora de contenido feminista. La joven de 17 años expuso que en el lugar no había presencia de algún policía ni guarda de seguridad, por lo que todo esto sucedió sin ningún problema ni auxilio por parte de las autoridades.

“Me jaló del brazo y me bajó de la estación a punta de amenazas, mi celular logró salir de mi busto y lo cogió. Me llevó detrás de la estación, procedió a bajarse los pantalones y me obligó a realizarle sexo oral”, agrega sobre estos indignantes hechos la joven, además de agregar que intentó tocarle sus partes íntimas, siempre amenazándola, por lo que ella quedó paralizada del miedo que sentía.

Finalmente, La Femiloka contó que pudo salir de esa situación por la presencia de dos muchachos que llegaron a esa estación y con los cuales el hombre se asustó y salió corriendo. “Me voy a pedirles ayuda y me auxilian, me prestan un celular y me acompañaron a donde mis amigas”, también cuenta sobre la ayuda que le prestaron.

