Capturan a presunto asesino de menor en Transmilenio. La captura se hizo noche del 12 de octubre tras un operativo en una finca en Medellín donde se estaba escondiendo.

Perfil del monteriano señalado de asesinar a menor en Transmilenio

Como Gustavo Adolfo Agamez, alias “EL Costeño”, natural de Montería fue identificado el sujeto que apuñaló al adolescente, tras una discusión en Transmilenio.

“El Costeño” se observa en los videos con su pareja sentimental y su hijo en el momento del crimen.

El presunto criminal fue capturado en una finca en Medellín a donde había huido y en las próximas horas sera presentado ante un juez de control de Garantias.

Según se conoció Gustavo Agamez tiene su residencia en el barrio Panzenú, en Montería, Córdoba y pertenece a las barras bravas que recorre el país, por ello se encontraba en la capital.

Cabe recordar que la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaria Distrital de Seguridad revelaron un cartel con las imágenes del presunto asesino del joven Juan Esteban, también ofrecieron una recompensa de hasta 20 millones de pesos.

En entrevista con noticias RTVC noticias la mamá del menor asesinado en Transmilenio, Mayerli Ceballos, contó en un desgarrador testimonio lo ocurrido antes del violento homicidio.

“Él le pisó la chancla a un venezolano, el venezolano le dijo que le pidiera perdón y que se le arrodillara y mi hijo no lo iba a hacer. Mi hijo dijo que no, que él no era nadie para arrodillársele y el venezolano sencillamente sacó el cuchillo y me le metió dos puñaladas a mi hijo en el corazón, quitándomele la vida”, contó la mujer en medio del llanto.