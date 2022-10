Testigo grabó los últimos momentos de vida del joven que fue asesinado en Transmilenio

El lunes 10 de octubre, un caso estremeció a Bogotá cuando se conoció de la denuncia del homicidio a un joven de 15 años, luego de que un pasajero, en un acto de intolerancia, lo apuñalara por al parecer haberlo pisado al interior de un bus articulado de Transmilenio, en la ruta que cubría la Calle 13, entre las estaciones Ricaurte y Calle 32.

De acuerdo con el reporte de la Policía, los hechos, que son materia de investigación, ocurrieron el sábado 8 de octubre en la noche. Juan Esteban Alzate, se encontraba con un grupo de personas cuando se suscita una riña, en medio de la cual resulta herido y posteriormente fue trasladado a un centro asistencial donde, lamentablemente, falleció.

En una rueda de prensa, el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, rechazó vehementemente el crimen y acotó que están buscando al sujeto con fotos obtenidas de las cámaras del sistema. Además, ofrecieron una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que ayude a dar con su captura.

“Él le pisó la chancla a un venezolano, el venezolano le dijo que le pidiera perdón y que se le arrodillara y mi hijo no lo iba a hacer. Mi hijo dijo que no, que él no era nadie para arrodillársele y el venezolano sencillamente sacó el cuchillo y me le metió dos puñaladas a mi hijo en el corazón, quitándomele la vida”, contó su mamá, Mayerli Ceballos, a noticias RTVC.

El video que documentó el rostro de los presuntos agresores

CityTv, conoció el video de unos de los testigos que iba a bordo del bus articulado dónde ocurrió el ataque. El hombre documentó el momento en que Juan Esteban Alzate ya había sido herido y poco a poco iba perdiendo el conocimiento.

“Escuché una discusión. Cuando alzo la cara para ver, veo al tipo con camisa a cuadros que aparece en el video, ya con un puñal en la mano, atacando a varias personas”.

En la grabación se puede ver al hombre que empuña un arma blanca en su mano derecha y luego huye del bus articulado, junto con otra persona que cubre su rostro con un buso de color naranja.

Esto mientras otra persona, quien al parecer iba con Juan Esteban Alzate Ceballos, se acerca y de manera desesperada intentar quitarle la chaqueta para ver sus heridas, mientras el joven poco a poco se va desgonzando.

“El agresor está intentando como atacarlo nuevamente, pero ya lo había apuñalado. Yo pensé en ese momento que lo había matado. En el piso se ve mucha sangre”, narró al medio.