“Pierde el matarife”: Daniel Mendoza celebró que no le retiraron el Premio India Catalina

Por afirmaciones contra el expresidente Álvaro Uribe, como “genocida”, “asesino determinador, de las muertes de Rodrigo Lara Bonilla, Jaime Garzón y Guillermo Cano”, “matarife”, “paramilitar”, “narcotraficante” y otros términos, la Corte Constitucional resolvió y ordenó a Daniel Mendoza, creador de la serie ‘Matarife: un genocida innombrable’, rectificar esta información.

La decisión judicial consignada en 172 páginas, se da luego de una tutela interpuesta por el exsenador del Centro Democrático, donde apelaba al derecho a la honra, buen nombre, presunción de inocencia y dignidad humana.

Sin embargo en su momento, Mendoza aseguró que no había sido notificado. “Yo espero que me llegue de la Corte el fallo para poderme pronunciar o retractarme. Si lo dice el fallo, no tengo problema en retractarme de algunos minutos de la serie y por qué debo hacerlo”.

Por este hecho, 417 miembros del uribismo firmaron y enviaron una carta a los Premios India Catalina el pasado 24 de julio, para que retire los dos galardones otorgados al también abogado por la categoría ‘mejor producción online’ y ‘mejor producción de serie documental’.

“Nuestros artistas, productores, creadores de contenido y el sector del entretenimiento en general, son uno de los grandes referentes para las nuevas generaciones, por lo que sería un gran mensaje para el país que no se premie ‘el correr la línea ética’, finaliza la misiva.

La decisión de los Premios

A través de una carta, los Premios India Catalina, que se celebra cada año desde 1984 y reconoce las mejores producciones de la televisión nacional, respondió a Daniel Mendoza luego de que este les enviara un derecho de petición el 11 de agosto.

En un primer lugar se refieren a la decisión de la Corte y aseguran compartir la defensa a la libertad de expresión “y celebramos la existencia de los recursos legales que la democracia ha creado en su Constitución y sus leyes para reivindicar el buen nombre de las personas”.

Posteriormente indican que el equipo jurídico “ha leído cuidadosamente el fallo” y por ello “no ha encontrado un mandato legal que obligue a los Premios a tomar acción alguna”.

Por esta respuesta el guionista y codirector de la serie celebró e indicó que es “Otra que pierde el Matarife”, refiriéndose al exsenador, Álvaro Uribe.