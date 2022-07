“No tengo problema en retractarme, pero no me han notificado del fallo”: creador de ‘Matarife’

Tras el fallo de la Corte Constitucional en la cual ordenó al abogado y escritor Daniel Mendoza, rectificar a través de cada uno de los medios donde realizó afirmaciones como “paramilitar”, “narcotraficante”, “genocida” y más contra el expresidente, Álvaro Uribe, el creador de la serie ‘Matarife: un genocida innombrable’, se pronunció a través de su cuenta en Twitter.

“La Revista Semana publicó un fallo en redes del cual yo no he sido notificado. Tampoco la Corte Constitucional ha efectuado la publicación de dicho documento. Asimismo no ha llegado a mi correo, ni a mi apoderado, Juan Trujillo”.

Posteriormente señaló que no tenía sobre que pronunciarse ante la noticia, pues duda de la veracidad del fallo publicado por Revista Semana.

“Yo espero que me llegue de la Corte el fallo para poderme pronunciar o retractarme. Si lo dice el fallo, no tengo problema en retractarme de algunos minutos de la serie y por qué debo hacerlo. Si siento que se adecua dicho retracto al derecho lo haré. Si no me tocará ir a las instancias internacionales”.

Te puede interesar: Más de 400 uribistas pidieron retirar galardones del India Catalina, a creador de la serie ‘Matarife’

La decisión judicial

Luego de una tutela interpuesta por el exsenador del Centro Democrático, Álvaro Uribe, donde apelaba al derecho a la honra, buen nombre, presunción de inocencia y dignidad humana, la Sala Quinta de Revisión de la Corte, con ponencia de Paola Meneses, contempló que los mencionados anteriores señalamientos no tienen peso argumentativo para la tesis presentada en la serie, que fue subida en su cuenta de Youtube, en el año 2020.

“Daniel Mendoza Leal tiene el deber de rectificar en condiciones de equidad. El señor Daniel Mendoza Leal está en la obligación de rectificar la información publicada en redes sociales y en la serie ‘Matarife: Un genocida innombrable’ que, conforme a la parte motiva de esta sentencia, no satisface los principios de veracidad e imparcialidad”.

Este domingo, más de 400 uribistas le pidieron a los Premios India Catalina, le retire las dos estatuillas doradas entregadas a Mendoza por su producción audiovisual, bajo la categoría ‘mejor producción online’ y ‘mejor producción de serie documental’.