Así contó Mario Hernández el día que le negaron entrada a reconocido club de Bogotá

El empresario Mario Hernández ha sido una de las figuras empresariales más destacadas del país por su marca de marroquinería de éxito nacional e internacional que lleva su mismo nombre. De igual forma, se ha mantenido activo en redes sociales, en donde ha brindado opiniones sobre el panorama político y económico del país. Por su postura ha sido constantemente criticado y alabado, y por su gestión empresarial ha sido exaltado, pues brinda cientos de empleos en su negocio.

Una nueva anécdota sobre su vida se conoció en las últimas horas, luego de que él mismo contara nuevos detalles sobre su vida en el programa Los Informantes, transmitido el pasado domingo 31 de julio. Esta vez, el empresario contó la anécdota de hace años en la ciudad de Bogotá, en la que contó que le impidieron la entrada a un famoso club de la capital del país, cuando a penas comenzaba a ser exitoso en su negocio.

Cuando empezó a vestir a personalidades importantes a nivel nacional e internacional, pues cuenta que incluso Clinton le compró una cartera en el centro comercial Andino, señaló que quiso entrar al reconocido club de la ciudad, pero que como no era tan distinguido entre las figuras empresariales, le negaron el ingreso.

¿Por qué no lo dejaron entrar? “Porque no tenía nada. Cuando uno no tiene nada no te tratan. Yo nunca he averiguado quiénes son mis ancestros, para ser de la generación “tuvo”: “mi abuelo tuvo, mi papá tuvo”, a mí eso no me interesa. Yo creo que es uno el que tiene que ser auténtico”, dijo en el programa el empresario. De igual forma, Hernández también contó que tras el hecho de discriminación que vivió decidió crear su propio club de golf.

A este club creado por él mismo podían entrar todos los ciudadanos, no solo los que tienen “sangre azul”, según contó en el programa. “Hoy en día me respetan y me miran, y yo ando así de jean. Cuando llego y no saben quién soy, pues lo miran a uno como feo, pero cuando ya saben uno quién es, pues ahí cambia todo el mundo. Interés cuánto valés, decía mamá”, dijo el empresario sobre esta anécdota de su vida.

El empresario también acotó que su carrera lo llevó a que hoy sea una buena referencia para el país. “Yo no soy grande, yo no soy importante. No tengo grandes títulos, pero me volví una referencia positiva para el país. La gente me admira y me escriben todos los días. No me las puedo dar de rico porque me falta el bachillerato y la universidad”, sentenció.