“Cuenten conmigo”: no coma cuento, Mario Hernández no se va de Colombia

El empresario Mario Hernández, dueño de la cadena de almacenes que lleva su mismo nombre ha estado activo en redes sociales debido a la elección del próximo presidente Gustavo Petro, de quien era un confeso opositor. Sin embargo, tras especulaciones de que podía irse del país, Hernández tuvo que aclarar los rumores.

En sus redes sociales el empresario, de los más reconocidos en Colombia, expresó con la elección de Petro que llegó su hora para demostrarle a la mitad del país que estaba equivocado y que estará de acuerdo con lo que sea para bien. “Le llego la oportunidad a Gustavo Petro de demostrarle al 50 % de los colombianos y a mí de que estábamos equivocados. ¿Cómo? Construyendo un mejor país. Si es por el bien de Colombia, yo siempre estaré de acuerdo”, indicó por medio de sus redes sociales.

Además, el empresario también se refirió a un audio falso que está circulando en redes sociales y que indica, supuestamente con su voz, que se va a ir del país luego de la victoria de Gustavo Petro, primer presidente de izquierda que tendrá el país.

De igual forma, el empresario aclaró que el apoya la unión y que no se va de su país porque seguirá trabajando por él, así que los colombianos pueden contar con él. “Está circulando una nota de voz intentando confundir, diciendo que soy yo. Quiero aclarar que yo apoyo la unión, sigo trabajando para mi país y de aquí no me voy. Vamos para adelante Colombia, cuenten conmigo”, fueron las palabras de Hernández.

El empresario trinó nuevamente para aclarar que el no destruye país y que la voz que se escucha en el audio que anda circulando no es la de él. “Quiero aclarar que mi voz no es ni parecida a lo que está circulando como si yo lo hubiera hecho! Qué persona lo hace engañando ? Yo construyo país no destruyó país!”, escribió.