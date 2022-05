Mario Hernández: “si tu hijo es petrista, fracasaste como padre”

La campaña presidencial se atiza con mayor intensidad a poco más de dos semanas de las elecciones presidenciales que se desarrollarán el próximo 29 de mayo a nivel nacional. Nuevamente, el empresario Mario Hernández, de los más poderosos de Colombia, salió a hablar en contra del candidato Gustavo Petro.

También le puede interesar: Petro pide apoyo a los Kpopers de Colombia

Cabe mencionar que el empresario ha declarado abiertamente que votará por Federico Gutiérrez, candidato del Equipo por Colombia, más conocido popularmente como ‘Fico’. Incluso, el hombre utiliza sus redes sociales para expresar su descontento con el candidato Gustavo Petro, de la coalición del Pacto Histórico y apoyar constantemente a su candidato.

El empresario se volvió a pronunciar por medio de redes sociales expidiendo un comentario bastante polémico. “Si tu hijo es petrista, fracasaste como padre”, es la frase que compartió el candidato en un trino con una foto.

El empresario también aprovechó el espacio en su red sociales para manifestar su apoyo a ‘Fico’, haciendo referencia a la última encuesta que publicó Noticias RCN. “La mejor encuesta es en las urnas el 29 de mayo. ¡Fico presidente!”, señaló.

También le puede interesar: Falleció Olga Lucía Olarte, esposa del empresario Mario Hernández

Sus comentarios han desatado todo tipo de reacciones por parte de los usuarios. Unos reafirmaron sus palabras y lo apoyaron, mientras que otro los criticaron, incluso exponiendo experiencias en sus propias familias.

“Tengo la madre más hermosa del mundo y no fue ella quien me enseñó de política; de hecho ella es conservadora, fue la universidad y la escuela pública las que me formaron. Se nota que usted es el típico papá que obliga a sus hijos a ir a misa y rezar el rosario”, fue la reacción de un usuario, César Guapacha.

De igual manera, otra usuaria, Ely Galarza, le contestó y le dijo: “perdón don Mario pero no es así, mi hijo mayor concuerda con las ideas de Petro y yo se lo respeto. El es un joven que está terminando su segunda carrera universitaria, trabaja, y respeta a las personas. Soy madre soltera y lo eduque con valores”.