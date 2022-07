Nicolás Maduro asegura que hay amenazas terroristas desde Bogotá

Durante un acto militar en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Nicolás Maduro envió una alerta sobre una supuesta amenaza terrorista que, según él, se estaría tramando desde Bogotá contra Venezuela: “Alerta, siempre alerta, para cuidar la paz de la república. Asechanzas terroristas, amenazas terroristas de última hora se escuchan desde Bogotá contra nuestra amada patria”

El mandatario del vecino país refirió que estas presuntas amenazas desde Colombia, de las que ya ha responsabilizado en varias ocasiones al presidente Iván Duque, se planifican en conspiración “con terroristas y traidores nacidos en Venezuela”. No obstante, el mandatario nacional aseguró que su Gobierno sabrá “neutralizar, derrotar y perseguir” a quienes atenten contra la paz.

“Ningún crimen es perfecto y nosotros sabremos neutralizar, derrotar y perseguir a los criminales y terroristas que conspiran contra la paz y la estabilidad de Venezuela”, subrayó.

El pasado 2 de julio, Maduro afirmó que el mandatario de Colombia, Iván Duque, “sigue activando planes”, como “ataques terroristas contra el sistema eléctrico venezolano” y “ataques terroristas contra personalidades y líderes políticos y militares de Venezuela”. Estas declaraciones fueron rechazadas por el gobierno colombiano, que —en un comunicado de la Cancillería— las calificó de “acusaciones mentirosas, cínicas e irresponsables”.

La difícil relación entre Iván Duque y Nicolás Maduro

El presidente Iván Duque volvió a estar en el ojo público por cuenta de las relaciones y referencias que ha hecho al gobierno de Venezuela y su mandatario, Nicolás Maduro. En una oportunidad, el presidente admitió que no debió decir que el líder del régimen tenía las horas contadas. Al comenzar su mandato en la Casa de Nariño, brindó esas declaraciones, a las cuales se refirió recientemente.

“No debí decir que las horas están contadas, porque uno debe tener un margen si uno lo fuera a mirar en cálculos políticos”, fueron las palabras que pronunció el mandatario para Caracol Radio sobre esta situación, pero también adicionó que no se arrepiente. Además, el presidente saliente agregó sobre esas palabras: “pero me salió del alma, del corazón, en un momento donde se estaba gestando una presión en el mundo que nunca antes se había visto contra ese régimen”.

Adicionalmente, el mandatario saliente expresó que no se arrepiente de lo que dijo, pero que “dada la situación del mundo que nos tocó vivir, donde hubo al comienzo mucho entusiasmo y después se van relajando ciertas cosas, creo que fue una de esas cosas que pudimos haber manejado con algún mayor nivel de prudencia”.

Menos de dos semanas antes de salir de su cargo, el presidente saliente recordó que durante todo su gobierno se mantuvo firme en no reconocer a Maduro como presidente legítimo de Venezuela. “En mayo de 2018, antes de que me posesionara, el gobierno que me antecedió no reconoció los resultados fraudulentos de la elección a través de la cual Nicolás Maduro se quería perpetuar en el poder, y nosotros que también teníamos ese mismo sentimiento mantuvimos esa línea”, dijo.

En este mismo sentido, declaró que el presidente electo, Gustavo Petro, quien se posesionará el próximo 7 de agosto, está en su derecho si quiere reconocer a Maduro como presidente legítimo.