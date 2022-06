Aquí no lo queremos: reacciones a Maduro por felicitar a presidente electo Petro

Las elecciones presidenciales definieron que el próximo presidente de Colombia será Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico que ya se había presentado, con esta, tres veces en la contienda electoral. En medio de la elección, con más de 11 millones de votos, varias personalidades internacionales han reaccionado con ánimos de expectativas y felicitaciones a Gustavo Petro.

En este caso, el turno fue del presidente Venezuela, Nicolás Maduro, quien felicitó a Petro por medio de sus redes sociales y comunicó que “se escuchó la voluntad del pueblo”, con esta elección. Sin embargo, por medio de sus redes también fueron bastante crítico con sus afirmaciones, diciéndole que no es bienvenido en Colombia.

“Felicito a Gustavo Petro y a Francia Márquez, por la histórica victoria en las elecciones Presidenciales en Colombia. Se escuchó la voluntad del pueblo colombiano, que salió a defender el camino de la democracia y la Paz. Nuevos tiempos se avizoran para este hermano país”, fueron las palabras del mandatario del régimen venezolano que ha provocado la migración de millones de compatriotas.

Usuarios en redes sociales le contestaron a Maduro y le recordaron que actualmente cursa en su contra una investigación en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.

“Un dictador hablando de democracia, un asesino hablando de paz. Usted habla de voluntad del pueblo, siendo el primer régimen en la historia de nuestro continente con una investigación en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Llámese al silencio”, le dijo el relacionista internacional, Agustín Antonetti.

“Colombia NO aprueba su política dictatorial contra presos políticos. Por la libertad y la vida la hermana Venezuela libre de presos políticos”, fue el comentario de otro usuario abogado y campesino.

De igual forma, otro usuario le comentó que no lo quiere ver metido en Colombia. “Si en Colombia elegimos un cambio, uno de esos es no tenerlo aquí. Duro convencer la gente que no nos volveríamos el país que usted dirige, esperamos que los venezolanos también despierten y lo saquen”, fue el comentario de otro usuario.