Petro explicó por qué Maduro no podrá asistir a su posesión presidencial

Este viernes, 5 de julio, Gustavo Petro, presidente electo, reveló la principal razón por la que Nicolás Maduro no podrá asistir a su posesión como presidente el próximo 7 de agosto y también se refirió a la primera conversación que sostuvieron y cuál es el plan de la apertura comercial en la frontera.

Petro explicó que Nicolás Maduro no podrá asistir a la posesión presidencial porque este acto es organizado por el gobierno de Iván Duque y como es conocido, aseguró que no permitiría que Maduro llegara a Colombia.

“Me parece que es prudente, porque lo que viene es un proceso de reconstrucción en muchas cosas, comercio, cultura, sociedad en la frontera. Tenemos unas propuestas que hacer y ese proceso no demanda aceleres y cosas simbólicas y retóricas que no son hoy las más importantes”, dijo en diálogo con W Radio.

Además, aseguró que respeta la posición del actual Gobierno y su política diplomática y que “la sociedad la que hará el balance de eso, si fue positivo o no”.

“Nosotros tenemos otra manera de entender eso, obviamente que queremos que en el espacio americano desde Alaska hasta la Patagonia no existan presos políticos, que nadie sea perseguido por sus posiciones políticas cuales quiera que sean”, agregó.

Además, se refirió a que todos los países que integran América deben respetar la institucionalidad y la Convención Americana y que no cree “en guerras, en violencias y aislamientos de las naciones, de los pueblos, de las sociedades, porque eso lo único que produce es hambre y el hambre lo que produce son éxodos”.

Asimismo, recalcó que la forma de solucionar el tema es “dialogando, no a partir de discursos retóricos, más parecidos a la grosería que a las posibilidades de una construcción común de América.