¿Qué significa la gorra de “Make Piedecuesta Great Again” de la campaña de Hernández?

El candidato presidencial por La liga de Gobernantes y exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, ha llevado una campaña electoral llena de polémicas: desde frases denigrantes hacía las mujeres y trabajadoras sexuales, hasta asegurar que entregará ‘drogas gratis a los adictos’, para así, dice, acabar con la demanda de las sustancias psicoactivas en el país.

No solo su desarrollo político en estos meses (que en gran parte lo gestó a través de redes sociales como Tik Tok) lo llevó a ser uno de los candidatos que participarán en segunda vuelta, si no que en varias ocasiones ha sido comparado con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Está claro que comparten algunos rasgos con el expresidente (Donald) Trump en Estados Unidos: ambos son multimillonarios, ambos son excéntricos desde la psicología política; podríamos decir que ambos han tenido un perfil técnico en sus vidas alejados de la política y desde el mundo de la empresa acceden al poder. Pero hasta ahí”, aseguró Julio Acelas, analista político y director del Observatorio Ciudadano de Santander, en Bucaramanga, al medio CNN.

Acelas señaló también en entrevista para ese medio que “él lo que ha creado es una ficción mediática de que es un outsider porque viene de afuera de la política. Es un populista de derecha: él le juega también a ser como Donald Trump”.

En una entrevista con el polémico periodista Jaime Bayly el pasado 9 de junio, le preguntaron a Hernández si admiraba a Trump y si creía que fue un buen presidente para el país norteamericano.

“Lo que escucho, sin vivir aquí, porque tengo un hermano que vive en Los Ángeles y él vive y muere por Trump. Entonces lo que él me cuenta, lo que él vivió cuándo estuvo Trump en el poder, es que se mejoró la economía tremendamente”.

Posteriormente Bayly le dice: “¿Le molesta que le digan que usted es el Trumpo colombiano?”. “No. Me da lo mismo”, responde sin decir nada más. Para luego cambiar el tema de conversación cuándo el periodista peruano le dice que sí es verdad que él tiene un gran patrimonio de más de 100 millones de dólares, a lo que responde en varias ocasiones que “si”.

“Make Piedecuesta Great Again”

La periodista Emily Hart, que escribe para distintos medios como The Sunday Times Magazine, The Times, The Telegraph, entre otros, compartió en su cuenta de twitter una fotografía de una gorra roja que lleva inscrita la frase “Make Piedecuesta Great Again”, junto con el mensaje: “Merch for sale today at Rodolfo Hernández Campaign HQ, Bucaramanga. And yes, numerous people were wearing it”.

“Mercancía a la venta hoy (miércoles 15 de junio) en la sede de campaña de Rodolfo Hernández, Bucaramanga. Y sí, numerosas personas lo estaban usando”, dice su trino traducido.

Alterno a esta publicación, el reportero gráfico para el New York Times, Federico Rios, subió un retrato de Erick Hernandez, quien “es sobrino de Rodolfo y el cuidador de Doña Cecilia (mamá del candidato). Lo fotografiamos en su finca mientras usaba orgulloso su gorra de “Make Piedecuesta Great Again”.

Cabe recordar que Rodolfo Hernández nació en el municipio de Piedecuesta, Santander. Departamento donde más ha acaudalado sus seguidores electorales. De hecho, ganó allí en la pasada primera vuelta presidencial, junto a su fórmula vicepresidencial, Marelen Castillo, con un 66,96 % (782.378 votos).

Es por ello, que en la gorra se incluya a este municipio del país.

¿Qué significa esta frase?

Esta oración originariamente fue pronunciada e hizo parte del lema principal de la campaña en 2016 del expresidente norteamericano, Donald Trump. Un exmandatario que desde un principio dejó muy en claro que la supremacía blanca, la expulsión de migrantes, no condenar crímenes de odio por raza, y más, harían parte de su gobierno.

Según el investigador Antonio Alejo, del Centro de Pensamiento Global (CIBOD), un espacio de investigación en relaciones internacionales que basándose en los criterios de excelencia y relevancia, tienen como objetivo el análisis de las cuestiones globales que afectan las dinámicas políticas, sociales y la gobernanza, desde lo internacional a lo local, esta frase tiene una ideología nativista.

“El nativismo ha estado presente en el pensamiento político estadounidense desde la fundación del país en el siglo XVIII, y la política de Donald Trump se identifica con esta perspectiva nativista”.

Y agrega: “en este contexto, el nativismo contemporáneo estadounidense ofrece dos aspectos que cabe analizar: a) el resurgimiento del nativismo blanco para recuperar «América» y b) el hecho de que esta perspectiva se ejecute explícitamente desde la Casa Blanca (...) Ello es importante, a su vez, por el imperativo de identificar los potenciales impactos y consecuencias que tendrá el nativismo blanco tanto en Estados Unidos como en la política mundial en los próximos años”.

El candidato Hernández hasta el momento no se ha pronunciado sobre estas fotografías. Sin embargo, desde PUBLIMETRO COLOMBIA nos contactamos con su equipo de prensa para preguntarles si las gorras que llevan inscrita esa frase, tienen algún trasfondo e influencia en sus propuestas. ¿Por qué utilizar esta oración? Y si efectivamente sus seguidores estarían recibiéndola. Sin embargo al cierre de este artículo no hemos recibido respuesta alguna.