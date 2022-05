Rodolfo Hernández, el candidato que no sabía dónde quedaba el Vichada, ganó en ese departamento

Con el 98,89 % de las mesas informadas por la Registraduría Nacional, el candidato por la Liga de Gobernantes, Rodolfo Hernández, superó a Federico Gutiérrez y pasó a segunda vuelta el próximo 19 de junio.

Con 5.915.934 (28,19 %) votos, el ingeniero quedó en segundo lugar, seguido de Gustavo Petro y Francia Márquez, aspirantes por el Pacto Histórico con 8.458.768 (40,31 %) sufragios.

Lo particular y según el panorama de las regiones, es que Hernández ganó en el Vichada, departamento que afirmó no saber dónde quedaba, ni tampoco cuál era su capital, cuándo un seguidor lo abordó en el aeropuerto El Dorado, pidiéndole un saludo para la gente de esa zona.

" Vichada, ¿eso qué es?”. Y cuando le responden que es el departamento, el exalcalde de Bucaramanga vuelve a preguntar, entre risas, que “¿cuál es la capital?”.

Por su respuesta que generó polémica y rechazo, a través de un video en su cuenta en Instagram pidió disculpas: “Pido disculpas a la gente del Vichada por mi error, les quiero pedir que no se dejen engañar por esos politiqueros ladrones que son los culpables de la miseria y la corrupción del departamento. Ellos son los verdaderos culpables del olvido del Vichada por más de 30 años”.

En un video quedó evidenciado el desconocimiento del candidato presidencial Rodolfo Hernández sobre el país. https://t.co/pNJKmCW4Fh pic.twitter.com/9pt7CRZKVC — El Morichal (@Per_El_Morichal) February 19, 2022

Con el 90, 24% de las mesas informadas y el 30,10 % de votantes, Hernández y su fórmula vicepresidencial, Marelen Castillo, fueron los más votados en ese departamento y en su capital, Puerto Carreño.

En entrevista con PUBLIMETRO, el aspirante a la Casa de Nariño, aseguró que su primera decisión como mandatario, en caso de quedar elegido, será “alcanzar la meta de “cero impunidad” para personas que generan la inseguridad, entre ellos, los políticos corruptos que hacen más lejana las seguridades sociales y las necesidades básicas satisfechas, en el sentido, la politiquería es generadora directa de violencia por la desatención de las necesidades ciudadanas.

Durante una entrevista para el medio Cosmovisión el 16 de julio de 2019, Hernández indicó sobre su cercanía con el expresidente, Álvaro Uribe, durante su mandato como alcalde de Bucaramanga.

“Yo sí lo aprecio. Uribe me ayudó a mi. No el Centro Democrático. Fue él cuando me escuchó el discurso y dijo venga para el Hotel Chicamocha. Eso fue el 26 de marzo de 2015. Le pidió a toda la gente que ‘él que me quiera acompañar a mi tiene que votar por Rodolfo”.